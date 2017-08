Steaua a renunţat la Moruţan

« Alte stiri din categoria Sport

Gigi Becali a anunțat că nu mai este interesat de Olimpiu Moruţan. Deși finanțatorul botoşănenilor, Valeriu Iftime, susținea în urmă cu câteva zile că negocierile continuă, patronul FCSB a renunțat la mijlocaşul în vârstă de 18 ani. „Nu ne mai interesează Moruțan. Eu am vrut, dar Dică și cu MM mi-au spus să nu îl iau și gata, am renunțat”, a declarat Becali.

700.000 de euro și 25% dintr-un viitor transfer a fost suma cerută de Iftime pentru Moruțan. Inițial, Becali a fost de acord cu suma, dar fără procentul dintr-un eventual transfer, dar în cele din urmă nu s-a mai ajuns la o înțelegere.

Becali și-a manifestat însă interesul pentru un alt jucător de la Botoșani, este vorba despre Golofca, pentru care este dispus să ofere 300.000 de euro. Valeriu Iftime a spus, însă, că Becali este ”de pe altă lume”, dacă se gândeşte că el va accepta o asemenea ofertă. Mai mult, Iftime a stabilit și noul preț pentru care pleacă Golofca: un milion de euro.

„E jucătorul momentului. Becali nu știe ce vorbește. E pe altă lume. E euforic, după ce i-a bătut pe cehii ăștia. Golofca e un jucător pe care nu îl dau sub un milion de euro. Rămâne la Botoșani, îi dau salariu mare, cât îi dă și Steaua. Nu e niciun fel de problemă. Este letal, când are mingea la picior. Din campionatul nostru l-a mai dorit Astra, dar nu are bani. În afară de Steaua, nu are nimeni bani să ia jucători de la noi”, a spus Iftime, la Digi Sport.

Cu două săptămâni în urmă, Iftime anunța că Golofca e un jucător de care se desparte pentru 500.000 de euro. Becali a susținut sâmbătă că nu dă mai mult de 300.000 de euro pentru serviciile unei rezerve.

Aflat la al doilea sezon la Botoşani, jucătorul 27 de ani, venit de la Rapid CFR Suceava, a marcat în acest sezon trei goluri pentru Botoșani şi a oferit și patru pase decisive.