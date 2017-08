Victoria botoşănenilor, contestată de ilfoveni

« Alte stiri din categoria Sport

După meci, la flash-interviul acordat pentru Digi Sport, în cadrul emisiunii ”Fotbal Club”, portarul Balauru, de la Voluntari, a explicat motivele pentru care a fost eliminat chiar înainte de finalul meciului.

„Mi-a spus că am înjurat. Păi, acum, nu mai am voie să înjur? Am pronunțat eu un nume? Dacă pronunț un nume sau fac ceva, ok, merit roșu, dar atât timp cât eu pot să-mi înjur colegii... Sunt în joc și e normal, e multă tensiune. N-am voie să-mi înjur colegii? Sau poate că am înjurat spectatorii, și pentru asta se dă roșu? Înjur, sunt nervos, e normal, am luat trei goluri, nu mai avem voie să înjurăm? Dacă l-aș fi înjurat pe dânsul, aș mai fi zis”, a spus Balauru, la Digi Sport.

Fotbalistul a mai spus că, atunci când a mers la cabine i-a reproșat asistentului că nu a văzut ofsaidul de la golul lui Golofca. „Ce să mai zic? Ofsaid de un metru, se oprește toată echipa, mai puțin el. Ce să mi se mai pară? Că a văzut o țară întreagă. Nouă tot ni se pare, ni se pare... Să-și dea singur cartonaș roșu. Să-i dea domnul Hațegan roșu pentru că nu a dictat ofsaid, de ce-mi dă mie roșu? Noi pierdem puncte importante, bani, e vorba despre viitorul nostru”, a mai spus Balauru.