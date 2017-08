Golgeterul FC Botoşani, cumpărat de FCSB

« Alte stiri din categoria Sport

Golgeterul FC Botoşani, Cătălin Golofca s-a transferat la FCSB, urmând ca următoarele patru sezoane să îmbrace tricoul roş-albaştrilor.

Ademenit cu un contract de 10.000 de euro lunar, jucătorul în vârstă de 28 de ani, care în vară a refuzat o oferă de la Astra Giurgiu, le-a cerut oficialilor FC Botoşani să accepte oferta făcută de Gigi Becali afirmând că acest transfer poate fi şansa carierei sale.

„Nu mai puteam să-l ţinem. Şi-a dorit să plece. E clar că e şansa carierei sale. În plus are şanse mult mai mari acum să ajungă la naţională. Tranzacţia s-a făcut pentru 400 mii de euro plus TVA, bani pe care FCSB îi va plăti într-o tranşă şi va fi deţinut în coproprietate, 60% de FC Botoşani şi 40% de FCSB. În plus, în tranzacţie a intrat şi un jucător care va veni de la FCSB la Botoşani, respectiv Sebastian Chitoşcă”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Golofca a ţinut să le mulţumească celor de la FC Botoşani şi Anamariei Prodan, impresarul său pentru că a ajuns la FCSB, promiţându-i lui Gigi Becali că nu va dezamăgi la noua echipă.

„Este un vis împlinit. Am muncit să ajung la Steaua. Am ştiut că voi ajunge aici. Nu o sa dezamăgesc pe nimeni. Ştiu ce pot şi cât pot. Îi mulţumesc impresarului meu, Anamaria Prodan. A fost alături de mine mereu şi m-a asigurat că, dacă joc aşa, mă va duce la Steaua. Este apogeul carierei mele şi sper să-l răsplătesc pe Gigi Becali înzecit. Le mulţumesc celor de la Botoşani pentru tot ce au făcut pentru mine. Lor le datorez enorm. Le ţin pumnii în continuare şi le cer suporterilor să fie în continuare alături de băieţi aşa cum au făcut-o mereu. Sunt convins că Botoşaniul va fi printre cele şase echipe care vor fi în play-off”, a declarat Cătălin Golofca.

Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani, susţine că transferul lui Golofca la FCSB este o afacere bună pentru toată lumea.

„E un jucător pe care cei de acolo şi l-au dorit şi am reuşit să ajungem la un acord cu ei. A fost o afacere bună pentru toată lumea. Din momentul în care Gigi Becali a spus că-l vrea, nunmai acolo i-a fost gândul. Înainte de a-l ceda am vorbit cu Costel Enache şi el mi-a spus că echipa se va descurca în fără Golofca. Eu sunt convins că va face faţă la FCSB. Dacă nu, se va întoarce înapoi şi-l vând din nou pe 400.000 de euro şi aşa ajung la 800.000”, a declarat Valeriu Iftime, finaţatorul FC Botoşani.

Cătăin Golofca este cel mai bun marcator al Ligii I

Golofca a impresionat în acest start de sezon, contribuind cu trei goluri şi două pase de gol la locul 1 pe care-l ocupă în prezent FC Botoşani după patru etape.

În runda cu numărul patru a Ligii I, Golofca a reuşit o „dublă” în victoria, 3-1, pe terenul lui Voluntari, iar în runda a doua a răpus-o pe Dinamo, pe Arena Naţională, 1-0. De altfel, Golofca este cel mai bun marcator din Liga 1 în 2017, cu 9 reuşite.

Cătălin Golofca a mai jucat de-a lungul carierei la CS Gura Humorului, Rapid CFR Suceava şi FC Botoşani. La FC Botoşani, echipă pentru care a evoluat din 2016, a marcat 12 goluri în 38 de meciuri.

Atacantul a fost refuzat de Dinamo

Cătălin Golofca nu a ascuns niciodată faptul că este dinamovist. În era lui Flavius Stoican la Dinamo, Golofca a dat probe de joc pentru echipa din „Ştefan cel Mare” însă tehnicianul nu l-a oprit la echipă. „Am ieşit plângând pe poarta stadionului că nu m-au oprit în lot mai ales că sunt şi dinamovist”, a declarat în urmă cu ceva timp Cătălin Golofca.

Acum, odată ajuns la FCSB, dinamovistul Cătălin Golofca nu crede că va avea probleme cu simpatizanţii roş-albaştrilor.

„Nu cred că vor fi probleme cu suporterii, pentru că am spus că sunt dinamovist. Au mai fost jucători în această situație. Eu cred că sunt pregătit pentru a evolua la Steaua”, a declarat Cătălin Golofca.