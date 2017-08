Mijlocaş luat de FC Botoşani de la Steaua

« Alte stiri din categoria Sport

Sebastian Chitoşcă, jucător care a ajuns la FC Botoşani, în afacerea Golofca, afirmă că această mutare a căzut cum nu se poate mai bine pentru el şi poate fi colacul de salvare al carierei sale.

„E un transfer care a venit înt-run moment foarte delicat pentru mine. Aveam nevoie de o nouă provocare şi mă bucur că ea a venit de la o echipă din zona în care eu m-am născut. Am jucat multe meciuri împotriva FC Botoşani şi mi-a plăcut mereu atmosfera creată de suporteri. Costel Enache este un mare plus, atât pentru mine cât şi pentru echipă. El e antrenorul cu ajutorul căruia am debutat în fotbal şi cred că sunt toate premisele ca eu să-mi relansez cariera la Botoşani. Sunt puţin în urmă cu pregătirea, însă în maxim două-trei săptămâni sper să fiu la 100%”, a declarat Sebastrian Chitoşcă.

Fotbalistul susţine că FCSB este un capitol închis pentru el, însă recunoaşte că perioada petrecută la roş-albaştri l-a ajutat să înţeleagă mult mai bine fotbalul profesionist.

Mijlocaşul în vârstă de 24 de ani a fost cumpărat de gruparea bucureşteană de la Ceahlăul, în 2015, când pe banca Stelei se aflau Mirel Rădoi şi Nicolae Dică, dar a ajuns la echipă în 2016.

Chitoşcă a jucat un singur meci în tricoul roş-albastru, în Cupa României, cu Foresta Suceava. Pe parcursul carierei, Sebastian Chitoşcă a evoluat pentru Ceahlăul Piatra Neamţ, FC Braşov şi FC Voluntari.

Conform transfermarkt.de, cota de piaţă a lui Sebastian Chitoşcă, pe care FCSB a plătit în 2015, 50.00 de euro, este de 75.000 de euro.