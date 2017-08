FC Botoşani continuă marşul triumfal

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani continuă să viseze frumos în Liga I. Gruparea pregătită de Costel Enache şi-a păstrat fotoliul de lider în primul eşalon al fotbalului românesc, după ce, aseară, a câştigat cu 1-0 (1-0), pe Stadionul „Municipal”, meciul disputat cu ACS Poli Timişoara, în prologul etapei a V-a.

Jucătorii formaţiei locale au dat dovadă de multă maturitate în acest meci în care au întâlnit o echipă, care în vară a fost printre protagonistele transferurilor în fotbalul românesc, gruparea bănăţeană reuşind să-i înregimenteze printre alţii pe fostul căpitan al FC Botoşani, Gabriel Vaşvari şi pe atacantul clujean Cristi Bud.

Aceştia au deschis tabela de marcaj, în minutul 29, prin reuşita lui Lorand Fulop, care l-a egalat astfel în topul marcatorilor Ligii I pe fostul său coechipier Cătălin Golofca, plecat marţi, la FCSB.

Gazdele, neînvinse după cinci runde, au mai avut o ocazie bună de gol prin Laurenţiu Buş (43), dar portarul Vasile Curileac s-a opus la şutul la colţul scurt. Poli a ratat ocazii prin Sebastian Mailat (58) şi Alexandru Ciucur (86).

La finalul confruntării, care a fost una cu multe greşeli tehnice de ambele părţi, antrenorul botoşănenilor Costel Enache a spus că avantajul luat în prima repriză a fost păstrat „cu multă muncă şi spirit de sacrificiu”. Astfel reuşita a fost suficientă pentru a decide soarta celor trei puncte de pe „Municipal”. Acestea au ajuns în tolba FC Botoşani, care rămâne lider în Liga I cu 13 puncte din 15 posibile.

„A fost cel mai greu meci. Nu că celelalte ar fi fost uşoare. Am avut în faţă un adversar foarte experimentat care a avut în componenţă jucători cu state vechi în Liga I. Sunt convins că Timişoara va ceda greu puncte în acest sezon. Cred că în această seară am demonstrat că ştim să şi ne apărăm. Sincer, recunosc, ne-a lipsit puţin Golofca, pentru că au fost câteva faze în care, dacă el era prezent pe teren, înclin să cred că făcea diferenţa”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani. Următorul meci al grupării locale în Liga I va avea loc duminică 13 august, de la ora 17:30, jocul cu CS”U” Craiova urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look.