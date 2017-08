FC Botoşani atacă Oltenia

« Alte stiri din categoria Sport

Costel Enache, tehnicianul FC Botoşani, le-a cerut elevilor săi să uite de victoria cu ACS Poli Timişoara şi să se axeze 100% pe meciul pe care îl vor avea de disputat în campionat, duminică, de la ora 17:30, în Oltenia cu CS”U” Craiova.

În ciuda jocului neconvingător prestat cu bănăţenii, principalul botoşănean a ţinut să-şi felicite elevii pentru rezultatul obţinut şi pentru că au dat dovadă de maturitate în acest joc. FC Botoşani a învins marţi seară, pe „Municipal”, ACS Poli Timişoara, singurul gol al meciului fiind înscris de Loran Fulop, care l-a egalat astfel în topul marcatorul pe Cătălin Golofca, fotbalistul vândut marţi de FC Botoşani la FCSB.

„Nu am făcut un joc extraordinar. Chiar a fost sub ceea ce prevăzusem eu, însă am observat că echipa mea poate fi inteligentă, pentru că a reuşit să gestioneze nişte momente mai puţin bunec şi cred că este important asta. Pe parcusul campionatului vom mai avea astfel de momente. Fiecare echipă trece prin momente mai puţin inspirate. Aş avea nevoie de Golofca, dar asta este situaţia. Cătălin a avut un început foarte bun de campionat, a fost foarte bine susţinut de echipă, de colegii din spate. I s-a oferit o şansă şi e bine pentru că încercăm să promovăm jucătorii sau imaginea. Nu-mi este teamă că-l va lua Steaua pe Fulop. Nu-mi este teamă că cineva ar putea cumpăra un jucător. E bucurie pentru că jucătorii noştri sunt apreciaţi, pentru că muncesc bine”, a declarat Costel Enache.

Imediat după joc, fotbaliştii grupării locale au încpeut recuperarea pentru meciul cu Craiova. În faţa vestiarului a fost adus un butoi cu apă cu gheaţă în care jucătorii au intrat rând pe rând pentru a-şi reveni cât mai repede. .

„Massimo merge mult pe recuperarea cu gheaţă, ceea ce nu era înainte. Pentru noi chiar a fost o noutate”, a declarat unul din fotbaliştii botoşăneni.