Nedelcu şi Benzar au vrut să plece de la Viitorul

Antrenorul echipei de fotbal Viitorul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat, ieri, că a fost opţiunea jucătorilor Dragoş Nedelcu, 20 de ani, şi Romario Benzar de a se transfera la FCSB, iar clubul a fost de acord pentru ca ei să ajungă la un nivel mai bun. „Noi i-am întrebat pe Nedelcu şi Benzar şi amândoi şi-au dorit să plece. Ei au vrut să stea cu noi şi să joace în dubla din Liga Campionilor. Ei doresc să joace şi în fotbalul internaţional, dar deocamdată, concret, ofertă foarte bună au avut de la Steaua (n.r. FCSB). Şi atunci a fost opţiunea lor. Noi am acceptat ce ofertă a fost pentru noi, am ţinut cont de jucători şi am fost de acord ca ei să plece. Asta e politica noastră, aşa vom face şi de acum încolo. Formăm jucători şi apoi le dăm drumul să ajungă la un nivel mai bun pentru a face performanţă. Ăsta este obiectivul nostru şi sperăm să rămânem în linia aceasta. Întotdeauna am găsit soluţii să îi înlocuim pe cei care pleacă. Asta este menirea clubului, vom vedea ce tineri avem în spate, ce avem şi în lot. Asta este un lucru normal, vom merge în continuare pe aceeaşi linie”, a spus Hagi despre jucătorii, cedaţi la FCSB în schimbul a 2,7 milioane de euro.

În ceea ce priveşte o eventuală plecare şi a jucătorului Florinel Coman, Hagi a menţionat că o decizie se va lua până la începutul lunii septembrie. „Coman este la noi în momentul faţă, merge cu noi la Timişoara. Ne vom gândi în viitorul apropiat dacă va rămâne cu noi încă un an sau dacă va da curs ofertelor pe care le are. Vom discuta şi cu jucătorul şi vom lua o decizie până la începutul lunii septembrie, când se termină perioada de transferuri. Este un jucător dorit, dar vom vedea, pentru că putem considera că e mai bine să rămână încă un an cu noi. Coman e un jucător foarte bun, are calităţi, vedem”, a afirmat antrenorul.

FCSB i-a transferat, miercuri, pe fundaşul dreapta Romario Benzar şi pe mijlocaşul central Dragoş Nedelcu de la Viitorul Constanţa, pentru 2,7 milioane de euro, a anunţat finanţatorul „roş-albaştrilor”, Gigi Becali, într-o conferinţă de presă. Pe lângă cele 2,7 milioane de euro, echipa patronată de Gheorghe Hagi va primi câte 20% procente dintr-un eventual transfer în ambele cazuri.

Dragoş Nedelcu a declarat după ce a semnat contractul că este a doua şansă primită de el şi a trebuit să profite, „pentru că e un pas înainte”.

La rândul său, Romario Benzar s-a declarat foarte fericit că a ajuns la FCSB şi susţine că a contat şi că fratele său, Daniel, este la „roş-albaştri”.