Înfrângere urâtă pentru Nadal

Tânărul tenisman canadian Denis Shapovalov, 18 de ani, a produs o enormă surpriză, joi seara, la turneul ATP Masters 1.000 de la Montreal, prin victoria reuşită în faţa spaniolului Rafael Nadal, principalul favorit, în optimile de finală, cu 4-6, 6-4, 7-6 (7/4).

Nadal, care mai avea nevoie de două victorii la Montreal, turneu dotat cu premii totale de 4.662.300 dolari pentru a deveni din nou numărul unu mondial, a făcut un meci bun, dar Shapovalov (143 ATP) a reuşit lovituri incredibile.

Pentru Shapovalov este primul său sfert de finală la un turneu ATP, după ce în turul secund trecuse de alt tenisman cu nume, argentinianul Juan Martin Del Potro.

La finalul meciului, Rafael Nadal a afirmat că „este cea mai urâtă înfrângere a anului” pentru el. „Este cea mai urâtă, pentru că am pierdut contra unui jucător care este mult mai slab cotat (143 ATP), dar şi pentru că aveam ocazia să redevin lider mondial ... Este o gravă eroare pentru mine şi o înfrângere usturătoare. Dar trebuie să o accept şi să continui să muncesc”, a precizat Nadal.

Întrebat ce părere are despre Denis Shapovalov, care la doar 18 ani a avut un mental foarte puternic şi nu a clacat, Nadal a afirmat: „Este normal. Şi eu am fost în această situaţie, câştigând Roland Garros-ul la vârsta de 18 ani. Nu văd de ce ai claca la 18 ani, ci din contră este mult mai uşor să nu o faci la 18 ani decât la 30 de ani. El nu avea nimic de pierdut şi a riscat totul. Şi a câştigat, ceea ce este extraordinar. Este o frumoasă poveste şi nu sunt fericit că fac parte din ea. Am jucat foarte prost şi a fost imposibil să câştig în acest mod. A fost cea mai urâtă înfrângere din acest an pentru mine, dar acum mai am o săptămână la Cincinnati (de luni) şi mă aşteaptă un US Open. Mă voi recupera mental şi mă voi antrena la Cincinnati”.