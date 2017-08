Optimism moderat înaintea meciului cu CS "U" Craiova

« Alte stiri din categoria Sport

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a declarat că se aşteaptă la un meci dificil mâine, la Severin, cu CS „U” Craiova. În încercarea ca echipa sa să-şi păstreze primul loc în clasament, tehnicianul spus că mizează pe experienţa jucătorilor săi, care au demonstrat, în cele cinci etape scurse de la începutul sezonului, că sunt capabili să obţină rezultate pozitive indiferent de calibrul adversarului pe care îl au în faţă.

„Nu ne aşteaptă un meci uşor. Întâlnim o echipă care a arătat că are forţă, organizată, care poate juca foarte bine ca şi grup dar are şi valori individuale. Ne pregătim şi sperăm ca la ora jocului să fim apţi pentru o confruntare frumoasă. Jucătorii sunt conştienţi, mulţi sunt cu experienţă mare şi ne ajută foarte mult în formarea unei concentrări în cadrul echipei. Încercăm să menţinem starea bună din cadrul lotului şi să menţinem rezultatele bune. Nu suntem setaţi pur pe rezultat. Vrem ca rezultatul să fie o consecinţă a unui model de joc, a unei strategii, a unei idei”, a declarat Costel Enache.

Chiar dacă a dus echipa pe primul loc, poziţie nesperată nici măcar de cei mai optimişti suporteri ai echipei la începutul sezonului, tehnicianul botoşănean continuă să rămână foarte modest şi spune că meritul principal pentru aceste rezultate bune este al jucătorilor şi mai puţin al lui. „Din start am spus că nu e meritul meu, ci e meritul grupului, al oamenilor din jurul echipei, al jucătorilor în primul rând. Asta e realitatea. Poate am contribuit şi eu cu ceva, dar de asta am fost adus şi asta încerc să fac. Am găsit un loc bun şi e un mare avantaj pentru mine”, a mai afirmat Costel Enache.

După ce în vară a dat credit total grupului găsit la Botoşani şi a insistat ca nucleul să fie păstrat, Costel Enache a declarat ieri că este mulţumit 100% de lotul pe care îl are în subordinea sa, lăsând să se înţeleagă că nu mai are nevoie de întăriri. „În momentul ăsta, cu jucătorii pe care îi avem, putem acoperi orice situaţie de joc. Accidentări, suspendări. Este un grup bun, unit şi foarte echilibrat. Ăsta este punctul nostru forte. Încercăm să menţinem o continuitate în grup dar în acelaşi timp trebuie să fim conştienţi că sunt oportunităţi pentru jucători şi oportunităţi financiare pentru grupul nostru care are ca obiectiv autofinanţarea. Noi am ieşit în evidenţă cu forţa grupului şi unul-doi jucători în anumite momente”, a declarat principalul FC Botoşani.

În jocul de mâine, principalul botoşănean ar putea miza pe formula: Cobrea - Patache, Miron, Burcă, Muşat - Cucu, Tincu - M. Roman, Fülöp jr, Buş - Popa.