Planuri mari pentru Federer

Ajuns la 36 de ani, Roger Federer are mari şanse să încheie sezonul pe primul loc în ierarhia ATP, având în vedere absenţa temporară din circuit a lui Andy Murray şi Novak Djokovic, dar şi forma mai puţin bună în care se află Rafael Nadal.

Deşi este concentrat pe ceea ce face la Masters-ul de la Montreal, elveţianul a vorbit inclusiv despre planurile sale pentru anul viitor, dar şi despre Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020: „Nu suntem atât de departe, e ca şi cum ar fi mâine. De asta sunt aici, pentru că va fi pe terenuri rapide şi sunt pregătit pentru Jocurile din 2020”, a glumit Federer.

„Nu, nu mă gândesc atât de departe. Probabil mă gândesc la cum să-mi fac programul până la Wimbledon-ul de anul viitor. Poate voi juca şi puţin pe zgură în următorul sezon. Nu este însă nimic bătut în cuie, mai ales în ceea ce priveşte zgura. Vreau mai întâi să văd cum termin sezonul. Cel mai important e să rămân sănătos. Iar 2020 este mult prea departe pentru mine pentru a mă gândi până acolo, mai ales după operaţia de anul trecut şi problemele pe care le-am avut în a doua parte a sezonului. Trebuie doar să o iau puţin mai uşor în această perioadă, dar totul este OK”, a mai spus Federer.

Cu toate că a pierdut set în meciul cu David Ferrer din optimile de finală de la Montreal, elveţianul nu este deloc îngrijorat. „Este normal să se întâmple asta, să pierd seturi sau meciuri. Nu poţi câştiga fiecare set, fiecare meci pe care îl joc. Îmi şi place să mă expun unor astfel de meciuri. Uite, am arătat asta şi de fapt am fost foarte fericit, pentru că ştiam că pot să joc mult mai bine. De asemenea, şi David poate juca mult mai bine. Ne-am luptat, ambii am căutat o cale pentru a câştiga. El a avut un start mai bun, eu am încheiat mai bine”, a spus Federer referitor la victoria cu 4-6, 6-4, 6-2 în faţa lui Ferrer.