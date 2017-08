FC Botoşani a uitat înfrângerea din Oltenia

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătorii şi conducerea tehnică a FC Botoşani au trecut repede peste eşecul cu CS „U” Craiova suferit la Severin, la sfârşitul săptămânii trecute, scor 1-0.

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, şi-a încurajat elevii şi le-a cerut acestora să rămână concentraţi în continuare pentru a reuşi să acumuleze până la finalul campionatului cât mai multe puncte, acesta fiind singurul obiectiv pe care tehnicianul l-a anunţat. „E doar o înfrângere în faţa unui adversar puternic, bine pregătit. Mergem mai departe, continuăm drumul. Cred că şi în prima repriză, chiar dacă nu am avut un ritm bun, am avut ocazii. Am încercat să ne facem o strategie, accidentările ne-au schimbat puţin planurile, dar chiar şi aşa trebuie să fim pregătiţi pentru orice situaţie. Nu căutăm nicio scuză şi nu punem eşecul pe seama accidentărilor. Traversăm o perioadă foarte bună în acest început campionat, dar drumul este foarte lung şi trebuie să rămânem concentraţi”, a declarat Costel Enache.

Chiar dacă tehnicianul s-a ferit să anunţe obiectivul echipei, este din ce în ce mai limpede că jucătorii vor să facă tot ce le stă putinţă pentru a acumula punctele necesare care ar asigura echipei o clasare în premieră pe loc de play-off. De altfel, cel mai experimentat jucător din lotul FC Botoşani, Mihai Roman, a declarat după înfrângerea cu CS „U” Craiova că gruparea locală, care după şase etape ocupă locul doi în clasament, la trei puncte de liderul CFR Cluj, poate rămâne până la finalul sezonului regular pe loc de play-off. „Poate că e mai bine că a venit această înfrângere acum şi nu altădată, pentru că ne vom mobiliza mai mult pentru meciul următor. Am înţeles că a fost off-side la golul lui Zlatinski... Probabil că arbitrul nu a observat. Se mai întâmplă greşeli. Eu cred că avem echipă să terminăm sezonul în primele şase”, a declarat Mihai Roman.

Următorul meci al FC Botoşani în Liga I va avea loc împotriva celor de la Concordia Chiajna, jocul urmând a avea loc luni, 21 august, de la ora 18:30 pe „Municipal”.