Nadal va deveni noul lider mondial

Rafael Nadal va deveni de săptămâna viitoare noul număr 1 mondial ATP. Roger Federer nu va participa la Mastersul de la Cincinnati, astfel că „Matadorul” îl va depăşi pe Murray, care, de asemenea, nu va fi la startul competiţiei.

2017 a fost un an excepţional pe Rafael Nadal, care a reuşit pe suprafaţa roşie „la tripla decima”, însă acum va profita de o conjunctură favorabilă.

Murray declarase deja forfait la Cincinnati şi era clar că va fi depăşit de Nadal sau Federer. Elveţianul avea nevoie de victorie la acest turneu din categoria Masters pentru a reveni pentru a 303-a săptămână pe primul loc, independent ce ar fi făcut Nadal, doar că o accidentare la spate l-a făcut pe Roger Federer să se retragă, astfel că spaniolul va fi noul lider mondial.

„Mi-a făcut întotdeauna plăcere să joc aici. Cincinnati are unii dintre cei mai buni fani de tenis din lume, îmi pare rău că nu îi voi putea revedea anul acesta”, a explicat Federer. Accidentarea nu e una gravă, însă „FedEx” a preferat să preîntâmpine orice problemă pentru a fi sigur că e în deplinătatea forţelor la US Open, al patrulea turneu de Mare Şlem al anului.

Aşadar, începând de lunea viitoare, Nadal va fi noul număr 1 mondial, poziţie pe care nu a mai ocupat-o din iulie 2014. El a petrecut 141 de săptămâni în fotoliul de lider mondial până în prezent (a şaptea cea mai lungă perioadă din istoria tenisului masculin).

În acest context Rafael Nadal propune ca modul în care este întocmită ierarhia mondială să fie schimbat radical. Spaniolul cere ca aceasta să fie realizată pe baza punctelor obţinute timp de doi ani şi nu pe parcursul unuia singur.

Rafael Nadal e de părere că un astfel de sistem i-ar avantaj pe jucătorii de top din generaţia sa, care au trecut de 30 de ani şi care au nevoie de perioade de pauză pentru a-şi putea continua cât mai mult timp cariera.„Roger (Federer) are 36, eu am 31, Stan (Wawrinka) a ajuns la 32, iar Novak (Djokovic) are 30. Nu mai avem 21 sau 22 de ani. Din generaţia de înaintea noastră, majoritatea erau deja retraşi la aceste vârste. Am spus-o şi în trecut. Nu funcţionează. Pentru a-ţi planifica mai bine calendarul, ar fi ideal un clasament pentru doi ani. Un clasament pe doi ani, nu unul pe un singur an. Ar proteja jucătorii şi i-ar ajuta să găsească perioade în care să se odihnească. Cu un clasament pe un singur an, trebuie să joci constant pentru a fi bine plasat în ierarhie, nu poţi să te odihneşti prea mult”, a explicat Nadal, cel care, începând de săptămâna viitoare, indiferent de rezultatele de la Cincinnati, va redeveni lider mondial.

Nadal vine cu această propunere, cu toate că, el a luat mai multe pauze şi, de fiecare dată, a reuşit să revină la nivel înalt. Acelaşi lucru s-a întâmplat în ultimul an şi cu Roger Federer.