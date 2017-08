Infuzie de optimism după meciul cu Sporting

« Alte stiri din categoria Sport

FCSB a încheiat la egalitate, scor 0-0, partida disputată marţi seara, în deplasare, cu Sporting Lisabona, în prima manşă a play-off-ului Ligii Campionilor.

Vicecampioana României a reuşit un rezultat promiţător în faţa unei formaţii puternice, care a dominat clar jocul. Fiecare formaţie a ratat câte o ocazie mare de gol, însă soarta calificării se va decide la Bucureşti.

La finalul partidei, Gigi Becali a declarat că formaţia portugheză nu este „de netrecut” şi că poate fi învinsă în returul de la Bucureşti. „Mi-e teamă că la Bucureşti o echipă aşa de valoroasă cum e Sporting va marca. Aşa că noi va trebui să dăm două goluri aici. Eu zic că putem învinge la Bucureşti. L-am pierdut pe Pintilii (n.r. - suspendat), dar o să revină Budescu. Şi zic eu că aşa o să avem mai multă calitate în retur. Avem şansa noastră. Cu noroc, avem şansă. Sporting nu este o echipă de netrecut. Nu este nici Barcelona, nici Real Madrid, nici Manchester United sau Manchester City. Pe ăştia îi putem bate. Păi în seara asta dacă se termina 2-0 se supăra cineva? Dădeau Enache şi Alibec şi aia era”, a spus Becali.

Acesta a menţionat că în meciul de la Lisabona formaţia „roş-albastră” nu putea obţine mai mult decât cu noroc. „Deşi sunt mai valoroşi ca noi şi au jucat mai bine, noi am avut ocaziile mai mari. La Enache a fost o ocazie clară, clară. Şi el şi Alibec au fost singuri cu portarul. Eu sunt mulţumit. Mai mult nu se putea decât cu noroc. Am făcut maximum în acest meci”, a adăugat Becali.

Antrenorul vicecampioanei, Nicolae Dică, a declarat că este mulţumit de atitudinea jucătorilor săi. „Băieţii s-au dăruit, au dat totul pe teren. Consider că am făcut un joc defensiv bun. Am avut unele probleme la acest capitol în campionat, dar în seara asta (n.r. - marţi seara) am arătat bine. Jucătorii au demonstrat că au valoare de Liga Campionilor”, a spus Dică.

Tehnicianul a adăugat că Sporting Lisabona are prima şansă la calificare, în ciuda faptului că returul va avea loc la Bucureşti. „Vom încerca să ne calificăm, mai ales dacă vom arăta aceeaşi atitudine. Îmi doresc ca stadionul să fie plin la meciul retur. Sperăm să ne calificăm şi să îi facem bucuroşi pe suporteri. Pentru retur cred că e posibil ca Budescu să revină, dar în ceea ce îl priveşte pe Bălaşa va fi foarte greu”, a menţionat Dică.

La rândul său, Denis Alibec a declarat că el şi colegii săi le-au pus foarte multe probleme celor de la Sporting Lisabona. „Ne bucurăm că s-a terminat aşa şi că am făcut un meci mare. Prin acest rezultat le-am dat peste nas multora din ţară care vorbeau urât despre noi şi nu ne dădeau nicio şansă. Sperăm să nu ne dezamăgim suporterii şi familiile în retur... Sper să dăm gol la Bucureşti şi să trecem mai departe. Sporting Lisabona nu este o echipă de speriat, le-am pus foarte multe probleme chiar dacă au plecat ca favoriţi. Cred că avem echipă bună şi putem să ne batem cu ei la Bucureşti pentru calificare”, a afirmat Alibec

Partida retur este programată în 23 august, la Bucureşti.