Enache cere prudenţă la meciul cu Chiajna

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a declarat că deşi aparent meciul de luni, 21 august, de la ora 18:30, de pe „Municipal”, cu Chiajna se anunţă a fi unul facil, având în vedere parcursul celor două echipe până în prezent, lucrurile nu stau tocmai întocmai. „Jocul este unul foarte important pentru noi şi cred că şi pentru adversari este o oportunitate de a se redresa. Mai puţin însă ne interesează situaţia lor, importantă este situaţia noastră. Am început bine, am căzut, ne-am lovit, ne ridicăm, ne curăţăm de praf, ne pansăm şi mergem în continuare. Suntem oarecum cu mici probleme în cadrul lotului, dar nicicum nu asta este îngrijorarea mea. Din prima zi în care am venit aici am ştiu că am un lot echilibrat, aşa că vom găsi soluţii pentru a acoperi eventualele probleme de lot. Eu rămân la aceleaşi lucruri pe care am încercat să le promovez şi le-am subliniat de fiecare dată. E nevoie să menţinem valorile pe care le-am promovat de la început, e nevoie de concentrare, de determinare şi dacă vom avea aceste lucruri, nu am de ce să îmi fac griji”, a declarat Costel Enache.

Pentru partida de luni, tehnicianul nu se va putea baza pe doi dintre jucătorii de bază, Stelian Cucu şi Lóránd Fülöp, doi jucători care în ultima perioadă traversau o formă foarte bună. „Ştim că avem o competiţie lungă, că fotbalul e un sport de contact, că pot apărea probleme în cadrul lotului. Avem soluţii”, a spus Costel Enache.

La jumătatea turului, FC Botoşani este pe locul doi în clasamentul Ligii I şi are şanse să-şi păstreze această poziţie dacă învinge pe Concordia Chiajna. Tehnicianul Costel Enache este mulţumit de rezultate, susţine că echipa sa are multe plusuri, dar are şi unele minusuri. „Cel mai mare plus este forţa grupului. Echipa a reuşit să scoată câte un jucător din cadrul lotului, în evidenţă. Unitatea de grup şi disciplina ne-au adus până aici. Avem şi minusuri, sunt lucruri de pus la punct, de corectat, dar ar trebui să le descopere adversarii şi nu să le dau eu pe tavă”, a declarat Costel Enache.