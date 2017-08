Partidă specială pentru Serediuc

« Alte stiri din categoria Sport

Partida de luni de pe „Municipal” este una specială pentru Tiberiu Serediuc. Fost jucător al Concordiei timp de cinci ani, fotbalistul a declarat că a uitat de trecutul său în tricoul Chiajnei şi va da totul pentru ca FC Botoşani să câştige toate cele trei puncte puse în joc.

„Este un meci special. Am evoluat o perioadă de cinci ani la Chiajna. Acum sunt la Botoşani şi o să-mi fac treaba cât mai bine aici. La Craiova am ratat o ocazie mare, trec printr-o perioadă mai dificilă deoarece nu reuşesc să marchez. Cu timpul, sper să reuşesc şi să-mi ajut echipa. Nu am de luat nicio revanşă, vreau să câştig, să-mi ajut echipa şi să obţinem un rezultat pozitiv. Ei vor veni foarte motivaţi deoarece nu trec printr-o perioadă bună, nu au acumulat puncte. Au un lot echilibrat, jucători cu experienţă, o să fie un meci de luptă, cu siguranţă o să avem un meci greu”, a declarat Tiberiu Serediuc.