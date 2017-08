Daniel Opriţa, al doilea antrenor demis

« Alte stiri din categoria Sport

Eşecul cu FCSB i-a fost fatal lui Daniel Opriţa. Acesta a demisionat de la cârma lui Juventus după 1-2 cu echipa lui Nicolae Dică, devenind astfel după Dan Alexa al doilea antrenor care renunţă în acest sezon.

„Aşa a vrut Dumnezeu, să îi iasă lui Dică, să meargă mai departe şi eu să o iau de la capăt. Forţă mai am, dar nu din cauza jucătorilor. Sunt doi ani în care am lucrat la club şi am pus suflet. Am pierdut doi ani din viaţă, a fost mult stres, sunt lucruri pe care le ştim noi în interior şi vreau să le ţin pentru mine. Și dacă aş fi câştigat renunţam. Am vorbit şi nu mai are rost să continui, pentru că în acest mod îmi risc şi sănătatea. Mă consum foarte mult, am făcut tot ce depinde de mine. Știţi cum e... M-au lăsat fraţii şi prietenii. Am plecat la luptă cu o şurubelniţă să mă bat cu tancurile. Nu sunt perspective bune şi mă lupt cu morile de vânt. Vreau să las specialiştii mai departe. Eu o iau de jos. Mă duc mai departe, şi la Liga a II-a, şi la Liga a III-a, dar eu mă duc să fac performanţă. Eu am încercat, dar nu poţi să te duci cu cuţitul şi să te baţi cu mitralierele şi cu tancurile. Voiam să renunţ după o victorie. Eu nu sunt ca alţii care au contract pe cinci ani şi stau să ia banii. Eu sunt tânăr, o iau de la capăt şi din Liga a III-a, şi din Liga a II-a. Eu sunt capabil să muncesc”, a declarat Daniel Opriţa.