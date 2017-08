FC Botoşani, singura echipă care a încurcat CFR Cluj

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani rămâne la jumătatea turului acestei ediţii a Ligii I singura echipă care a reuşit să obţină un rezultat pozitiv în faţa celor de la CFR Cluj (n.r. - 1-1 în prima etapă a campionatului).

Dan Petrescu a ţinut să-şi felicite elevii după victoria obţinută cu 2-0 pe teren propriu în faţa FC Voluntari şi a criticat maniera de arbitraj a gălăţeanului Adrian Cojocaru. Tehnicianul din Gruia a spus că arbitrajul a fost singura sa nemulţumire în acest meci şi a afirmat că tot ce îşi doreşte este ca echipa sa să nu mai fie atacată de rivali. „E mult peste ce credeam noi la început. Jucători mulţi, noi, nu credeam că o să ajungem aici. Mă bucur că au fost serioşi, au fost două-trei greşeli, dar fiecare echipă mai face greşeli. Am marcat două goluri, am avut trei-patru ocazii mari în repriza a doua. Sunt foarte mulţumit de toţi jucătorii, de tot grupul. Singura mea nemulţumire a fost arbitrajul, pe care nu l-am înţeles. Şi nu-mi place că alte echipe vorbesc de noi şi am văzut nişte arbitraje… Dar noi nu dăm pe facebook-uri, nu scriem, nu zicem, nu facem, noi ne vedem de echipa noastră. Echipa noastră să fie lăsată în pace. Cel puţin două roşii trebuia să ia Voluntariul. Să ne lase în pace să jucăm. Mie nu mi-a plăcut deloc ce a încercat acest arbitru, dar bine că nu a influenţat rezultatul. Toate echipele dau goluri din ofsaid, dau goluri cu faulturi. Şi noi dacă dăm gol din nu ştiu ce, gata, nu ştiu ce am făcut… Ultimele două meciuri am fost dezavantajaţi. Am dat gol valabil cu Sepsi, astăzi (n.r. - duminică) cel puţin două roşii trebuia să primească Voluntari. Asta înseamnă că presiunea pe care o fac alţii are efect”, a declarat Dan Petrescu.