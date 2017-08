Florinel Coman a ajuns la FCSB

« Alte stiri din categoria Sport

Atacantul echipei de fotbal Viitorul Constanţa, Florinel Coman, a fost achiziţionat, ieri, de clubul FCSB, transferul fiind anunţat oficial de gruparea constănţeană pe site-ul oficial.

„Crescut în ultimii şapte ani în Academia de Fotbal «Gheorghe Hagi», Florinel Coman a părăsit clubul constănţean şi a devenit definitiv jucătorul formaţiei FCSB... Viitorul îi mulţumeşte lui Florinel Coman pentru aportul adus la ascensiunea echipei constănţene spre vârful piramidei Ligii I în sezonul precedent şi îi urează mult succes în carieră”, se menţionează pe site-ul citat.

Gigi Becali îi va achita lui Gheorghe Hagi două milioane de euro, dar şi 20% dintr-un viitor transfer. În plus, Viitorul va mai primi 500.000 de euro în cazul în care FCSB va accede în grupele Ligii în stagiunea 2018-2019. La gruparea „roş-albastră”, Florinel Coman va încasa un salariu lunar de 15.000 de euro, numărându-se printre cei mai bine plătiţi fotbalişti ai echipei lui Dică. Mai mult, Becali i-a setat lui Florinel Coman o clauză de reziliere astronomică, nemaivăzută până acum în România: 100 de milioane de euro.

Atacantul de 19 ani a fost prezentat oficial ieri şi se declară extrem de încântat de realizarea transferului. „Sunt fericit şi cred că este un pas înainte pentru mine. Sunt şi colegii mei aici, sper să nu dezamăgesc. Am avut presiune şi la Viitorul, ştiu ce e aia presiunea. Am venit să fac un pas mare simţeam că trebuie să fac o schimbare. În copilărie am ţinut cu Dinamo. Iubeam tripleta Claudiu Niculescu - Ganea - Dănciulescu”, a declarat, sincer, Florinel Coman, completat de Becali: „La noi câştigă de cinci ori mai mult decât lua la Viitorul”.

Florinel Coman a început fotbalul la Luceafărul Brăila, după care a fost legitimat la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”. Component al echipe naţionale Under 21 a României, Coman a evoluat în actualul sezon pentru Viitorul cinci partide, fără să marcheze niciun gol.

În lotul actual al echipei FCSB mai sunt şapte jucători care au evoluat în ultimii ani la FC Viitorul, Mihai Bălaşa, Denis Alibec, Florin Tănase, Vlad Achim, Robert Grecu, Dragoş Nedelcu şi Romario Benzar.