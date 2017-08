Halep, transformată într-o anonimă de Muguruza

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep a fost învinsă fără drept de apel de spaniola Garbiñe Muguruza, cu 6-1, 6-0, în noapte de duminică spre luni, în finala turneului WTA de la Cincinnati, dotat cu premii totale de de 2.536.154 dolari, şi a ratat o nouă şansă de a deveni lider mondial.

Halep (25 de ani), numărul doi mondial, a făcut un meci slab şi a pierdut după doar 56 de minute. Simona Halep a ratat a treia sa şansă de a deveni lider mondial, precedentele două fiind în finala de la Roland Garros (pierdută în faţa Jelenei Ostapenko) şi în sferturi la Wimbledon (cu Johanna Konta).

Halep a jucat crispat, a fost statică, a greşit mult şi a fost o victimă sigură pentru Muguruza. Românca a reuşit singurul său ghem la 3-0 pentru iberică, un moment în care a avut şansa de a intra în meci fiind în setul secund, la 3-0 pentru adversară, când a ratat singurele sale două mingi de break, într-un ghem care a durat peste 11 minute.

Halep a strâns doar 28 de puncte în acest meci (58 Muguruza), având procentaj de 42% la primul serviciu şi doar 11% la al doilea. Simona a reuşit şase winners şi a comis 20 de erori neforţate, spre deosebire de spaniolă, care a avut opt winners şi 15 erori neforţate.

Românca susţine că s-a panicat

La finalul partidei a recunoscut tăria adversarei şi a promis că va juca din nou la Cincinnati în 2018, când speră să aibă o prestaţie mai bună. „A fost o zi foarte urâtă. Chiar dacă am arătat că am cedat, nu am cedat. Ritmul a fost un pic rapid şi m-am panicat şi nu prea am putut să găsesc soluţii. A fost foarte cald, dar a fost şi pentru ea. Am câteva bătături care mă deranjează, dar acestea sunt lucruri minore pentru o finală. A fost prea bună pentru mine. După această finală nu rămân cu prea multe lucruri. După acest turneu rămân cu un lucru foarte important. În primele meciuri nu am jucat foarte bine şi totuşi am câştigat. Au fost două meciuri foarte grele, după care am ajuns la un nivel foarte ridicat”, a spus Halep, care a promis că va reveni şi în 2018 la Cinncinati.

„Vreau s-o felicit pentru Simona pentru un turneu grozav realizat aici. Mulţumesc echipei, dar şi tuturor celor care au venit de-a lungul acestei săptămâni pentru a mă susţine”, a spus şi noua campioană de la Cincinnati, Garbiñe Muguruza, jucătoare care speră la supremaţia mondială.

A doua înfrângere drastică

Pe 13 august, în semifinale la Toronto, Halep era surclasată de ucraineanca Elina Svitolina cu 6-1, 6-1. Simona Halep nu a mai fost învinsă aşa categoric de patru ani, din martie 2013, când Sara Errani o învingea cu 6-1, 6-0 în turul al treilea la Miami.

Muguruza (23 de ani, numărul 6 WTA) are două titluri de Mare Şlem în palmares, anul trecut la Roland Garros şi anul acesta la Wimbledon.

Muguruza are acum 3-1 în meciurile directe cu Halep, pe care a mai învins-o, în 2014, în turul al doilea la Wuhan, cu 2-6, 6-2, 6-3, şi în 2015, în Fed Cup, la Galaţi, cu 6-4, 6-3. Halep s-a impus în ultimul meci, în 2015, la Stuttgart, în optimi, cu 3-6, 6-1, 6-3.

Halep a ajuns la a 26-a finală din carieră, până acum având 15 titluri cucerite.

Românca va primi un cec de 260.970 dolari şi 585 puncte WTA.