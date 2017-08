Centralul Iulian Călin, pus la zid

« Alte stiri din categoria Sport

Arbitrajul pe care Iulian Călin l-a avut la meciul FC Botoşani - Concordia Chiajna, a scandalizat ambele tabere. Centralul din Ştefăneşti nu a acordat în acest meci numai puţin de trei lovituri de la 11 metri şi l-a eliminat gratuit pe Olimpiu Moruţan.

Vasile Miriuţă, antrenorul formaţiei Concordia Chiajna, a acuzat în termeni duri arbitrajul. Tehnicianul ilfovenilor a declarat că este al treilea meci în care echipa sa este dezavantajată de arbitri. „Am făcut o partidă bună, mai ales prima repriză. Am condus. Din păcate s-au repetat acele greşeli individuale din jocurile precedente. Este inadmisibil la nivelul acesta. Munceşti toată săptămâna, echipa a arătat bine dar din păcate suferim. Am luat patru goluri pe greşeli individuale. Am avut 11 metri clar în minutul 87. Suntem o echipă prea mică, nu iese nimeni să vorbească. Cu Iaşi am dat gol valabil şi a scos-o tuşierul din poartă. Cu Astra, în minutul 88, domnul Rădulescu a spus că nu a văzut. Acum îi rupe piciorul lui Cristescu în minutul 88 şi nu dai 11 metri. Am fost dezavantajaţi, dar eu ca antrenor nu pot să… Puteam să am trei puncte în plus”, a declarat Vasile Miriuţă.

La rândul lor, botoşănenii au susţinut că centralul Iulian Călin i-a privat de două penalty-uri, primul la Mihai Roman în minutul 45 şi al doilea la Olimpiu Moruţan în minutul 77, acesta fiind eliminat pentru simulare la faza la care se impunea penalty. „Au fost unele greşeli, dar cel mai important este că rezultatul nu a fost influenţat de arbitraj, golurile marcate. Am înţeles că şi la noi ar fi fost două penalty-uri. Mă bucur că Mihai Roman a ieşit sănătos. M-am speriat. Ştim ce probleme a avut Mihai Roman în trecut şi ce ar fi însemnat o nouă accidentare”, a declarat Cornel Şfaiţer.

De altfel, la finalul meciului, Ion Crăciunescu a analizat fazele controversate şi a ajuns la concluzia că centralul Iulian Călin nu a acordat trei lovituri de la 11 metri: două în favoarea Botoşaniului şi una pentru Concordia Chiajna. Fostul mare arbitru susţine că există varianta ca arbitrii să joace la pariuri. „Eu nu am jucat niciodată, nu ştiu cum se joacă. Poate sunt jocuri care spun cu un penalty, cu cinci penalty-uri. S-ar putea să fie şi aşa. E complicat şi sunt greu de înţeles. Meciul nu a ridicat probleme deosebite. Nu a existat nici presiunea preşedinţilor. Ceva se întâmplă. Nu se poate să nu dai penalty la Roman. N-ai cum. Nu vrea să dea. Unele lucruri încep să prindă contur”, a spus Crăciunescu, la Digi Sport.