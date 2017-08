Echipa are nevoie de încă un junior

« Alte stiri din categoria Sport

Costel Enache se confruntă cu mari probleme înaintea meciului cu FCSB, programat duminică seară, de la ora 21:00, pe Naţional Arena. Ambii jucători sub 21 de ani folosiţi în acest sezon, Lóránd Fülöp şi Olimpiu Moruţan sunt indisponibili, primul fiind accidentat, iar al doilea suspendat după eliminarea gratuită primită în meciul cu Chiajna.

În aceste condiţii, tehnicianul va fi nevoit să folosească un jucător sub 21 de ani care nu a jucat niciun minut în acest sezon. Singurele soluţii pe care le are pentru acest meci sunt goalkeeperul Janos Brânză şi mijlocaşul defensiv Marian Târşa, ambii aduşi în această vară de la CSM Poli Iaşi.

„Ăsta este rolul meu, să caut şi să găsesc soluţii. O să găsim soluţii şi pentru meciul cu FCSB. Ar putea apărea un jucător nou în cadrul lotului, dar nu în teren. Târşa este o soluţie pentru următorul meci. Marian face parte din lotul nostru de la începutul pregătirii. Am spus că ne descurcăm cu jucătorii pe care îi avem. Am încredere în toţi jucătorii şi fiecare jucător din lotul nostru este o soluţie reală”, a spus Costel Enache.

Preşedintele FC Botoşani, Cornel Şfaiţer, a declarat că se impune transferul unui jucător under 21. „Până acum eram echipa cu cei mai buni jucători sub 21 de ani. Îi aveam pe Moruţan şi Fülöp, care era golgheterul echipei cu trei goluri marcate. Moruţan a fost un jucător important, a pasat decisiv la golul lui Roman, acţiunea la golul doi a plecat tot de la el. În acest moment suferim. Vom vedea în ce măsură mai aducem un jucător sub 21 ani, pentru că avem nevoie. Mai sunt multe etape şi se mai pot întâmpla lucruri neprevăzute”, a conchis Şfaiţer.