FC Botoşani rămâne fără obiectiv

FC Botoşani, revelaţia acestui campionat, rămâne în continuare fără un obiectiv clar în Liga I.

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a declarat, la finalul jocului câştigat de echipa locală cu 2-1 în faţa Concordiei Chiajna, că nu a stabilit nici acum un obiectiv şi că acesta va fi cunoscut abia spre sfârşitul turului. „Nu credeam că vom fi pe locul doi la jumătatea turului. Important este să avem în continuare evoluţii bune. Obiectivul îl vom fixa, dar mai încolo. Să lăsăm să mai treacă vreo câteva meciuri şi pe urmă vom stabili şi obiectivul. Ce ar fi însemnat să nu fi pierdut meciul de la Craiova? Meritam un meci egal. Victoria cu Chiajna este una de moral, care ne dă încredere pentru meciul cu FCSB. Mă aşteptam la un meci dificil cu Chiajna, deoarece în faţa Concordiei tot timpul am avut meciuri aprig disputate. Acum s-a întors rezultatul din vară, când am pierdut cu 2-1. Important este că am revenit după 0-1 şi am mai acumulat trei puncte”, a declarat preşedintele FC Botoşani.

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, şi-a lăudat elevii pentru evoluţie avută în jocul contra ilfovenilor, scor 2-1, dar mai ales pentru faptul că aceştia au avut tăria de a reveni după ce au fost conduşi pe tabela de marcaj.

„Am fost plimbat pe toată gama sentimentelor. Am avut trăiri pozitive, mai puţin. Mă simt obosit, dar foarte împlinit profesional. Trebuie să remarc caracterul jucătorilor şi echilibrul lor mental. Am încercat să construim, am avut o mentalitate ofensivă bună, am încercat să controlăm jocul. Singurele minute în care am suferit şi am avut ceva emoţii au fost ultimele minute când am rămas în 10”, a conchis tehnicianul.