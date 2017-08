Iată unde poţi vedea sezonul acesta cele mai tari meciuri din competiţiile importante de fotbal

« Alte stiri din categoria Sport

De curand s-au reluat cele mai tari campionate de fotbal asa ca trebuie sa stii exact unde poti urmari meciurile preferate. In special pariorii au nevoie de aceste informatii pentru a putea urmari cu interes meciurile unde se poate paria live la cele mai bune case de pariuri recomandate pe Pariuri.com.

Noul sezon competitional 2017-2018 vine cu foarte multe noutati in loturile echipelor de top din Europa asa ca vom avea parte si anul acesta de foarte multe surprize in special in Premier League acolo unde s-au facut transferuri de peste 1 miliard de euro. In articol iti vom prezenta impreuna cu Pariuri.com site-urile pe care poti vedea meciurile preferate din cele mai tari campionate dar si alte surse (TV, streaming live).

Liga Campionilor

Dolce Sport a castigat drepturile de televizare pentru majoritatea meciurilor din Liga Campionilor. S-ar putea ca pe parcurs TVR sa transmita anumite evenimente de top sau Pro TV daca FCSB se califica in grupele acestei competitii.

Liga Europa

Tot Dolce Sport va prezenta meciurile din Liga Europa in fiecare joi. Pana acum si TVR a mai transmis meciurile echipelor romanesti si probabil daca FCSB sau Viitorul Constanta vor evolua in aceasta competitie va achizitiona pachetele pentru meciurile romanilor. Cel mai probabil Pro TV va transmite meciurile FCSB-ului in grupele Ligii Campionilor/Europa.

Liga 1 Romania

Liga 1 a luat startul de cateva etape bune iar cele mai tari meciuri le poti urmari in direct pe Dolce Sport, Digi Sport si Look TV. Cele 3 canale de sport romanesti te tin la curent zilnic cu tot ce se intampla in fotbalul romanesc si nu numai. Meciurile din campionatul romanesc se vad acum in toata Romania prin intermediul providerilor de top. In Liga 1 Betano este sponsorul oficial din acest sezon. Casa de pariuri online propune pe site unul din cele mai bune streaming-uri live pe care poti urmari anul acesta meciurile din campionatul intern de fotbal.

Premier League

In noul sezon competitional cel mai important campionat din Europa se vede live pe Eurosport si Dolce Sport. Cei de la Dolce au reusit sa atraga cateva pachete pentru meciurile importante din Premier League care pot fi urmarite si pe Eurosport. Meciurile de duminica sunt live si pe Dolce in timp ce celelalte meciuri se vad exlusiv la Eurosport. Se pare ca sezonul acesta nici o casa de pariuri online nu va da live meciurile din Premier League.

Primera Division

Campionatul spaniol de fotbal este acum disponibil atat la Dolce cat si la Digi Sport. Cele doua canale de sport vor reda pe tot parcursul anului majoritatea meciurilor din campionatul spaniol la fiecare sfarsit de saptamana. Pentru pariorii Pariuri.com sunt pregatite streaming-uri live la cele mai bune case de pariuri online printre care se numara: winmasters, betano, netbet si unibet.

Serie A

Digi Sport este singurul canal de sport din Romania care va transmite meciurile din campionatul italian de fotbal. In afara de Serie A poti urmari meciurile preferate pariind live la unibet si betano.

Ligue 1

Cei de la Digi Sport au reusit sa obtina exclusivitate in Romania pentru meciurile din Ligue 1. Neymar joaca doar pe Digi Sport in fiecare weekend la PSG. Poti urmari meciurile din campionatul francez atat pe Digi cat si online in streaming live la winmasters, betano, netbet si unibet.

Urmareste meciurile preferate acum si pe mobil. Ai acces la cele mai importante competitii de fotbal prin intermediul aplicatiilor puse la dispozitie de Dolce Sport, Digi, Orange TV sau SeeNow. Aceste aplicatii pot fi rulate pe toate dispozitivele mobile.