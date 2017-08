Moruţan, chemat la naţionala de tineret

« Alte stiri din categoria Sport

Olimpiu Moruţan a fost inclus de Daniel Isăilă, selecţionerul „under 21” al României, în lotul pentru jocurile din preliminariile Campionatului European din Italia, pe care „tricolorii mici” le vor susţine la începutul lunii septembrie cu Bosnia-Herţegovina şi Elveţia. „Mă bucur nespus de mult că am primit această convocare. Sunt două meciuri foarte dificile împotriva unor adversari foarte valoroşi. Eu voi da totul pentru tricolor, voi face tot ce depinde de mine să obţinem maximum de puncte din cele două jocuri”, a declarat Olimpiu Moruţan.

Mijlocaşul a recunoscut că are moralul zdruncinat după eliminarea pe care a primit-o în meciul din etapa a VII-a a Ligii I, FC Botoşani - Concordia Chiajna, scor 2-1. „Am fost eliminat gratuit. Primul galben l-am primit după ce am tras din inerţie în minge după fluierul arbitrului, fluier pe care nu l-am auzit, iar al doilea galben pentru că am căzut la acel contact în careu. Ori eu nu am cerut penalty, nu am simulat. Dacă nu a dat penalty, trebuia să lase jocul să continue şi nu să-mi dea galben, pentru că eu nu am solicitat 11 metri. Mă încearcă un sentiment ciudat pentru că e primul cartonaş roşu văzut în carieră. Nici la copii, la juniori nu am luat roşu. Când am văzut cartonaşul roşu chiar nu ştiam cum să reacţionez, ce trebuie să fac”, a afirmat Olimpiu Moruţan, care a adăugat că regretă enorm că nu va fi duminică pe teren împotriva FCSB. „E meciul pentru care m-am pregătit un an. Asta e, nu mai am cum să dau timpul înapoi”, a conchis Moruţan.

Elevul lui Coste Enache trebuie să se prezinte la lotul de tineret duminică.

„Tricolorii” vor întâlni, în grupa a VIII-a preliminară, formaţiile Bosnia-Herţegovina, în deplasare, pe 1 septembrie, la Zenica, şi Elveţia, la Ovidiu, pe 5 septembrie.