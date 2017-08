Becali a recunoscut inferioritatea echipei sale faţă de Sporting Lisabona

« Alte stiri din categoria Sport

Patronul FCSB, Gigi Becali, a avut puterea să recunoască că diferenţa de valoare dintre echipa sa şi Sporting a fost foarte mare şi a afirmat că şi-a dat seama după meciul din tur că va fi foarte greu să treacă de Sporting.

„E diferenţă prea mare. Nici după meciul tur şi nici la pauză nu stăteau lucrurile diferit. Am văzut din tur că e diferenţa mare de valoare. Am avut ocazii mari în Portugalia. Dacă marcam acolo, altfel se juca. Îmi pare rău doar că nu am jucat pe fundaşii lor centrali. Ei sunt mai slabi ca Larie. Dar e greu să ajungi acolo. Că ceilalţi sunt valoroşi şi aleargă repede”, a adăugat Becali.

Finanţatorul FCSB a recunoscut că a fost foarte stresat înaintea meciului retur cu Sporting, motiv pentru care nu se putea ruga „ca lumea”, cu gândul la Dumnezeu, ci o făcea cu gândul la banii din grupele Ligii Campionilor. „Aveam nişte emoţii mari. Am zis «Doamne, nu mă mai lăsa până la final, e greu să duci tot meciul, 90 de minute, nu mai vreau». Atunci când au dat 1-0, gata, emoţiile au scăzut. Am dat noi, 1-1, nu mai aveam emoţii aşa mari. La 2-1, la revedere, nu mai aveam niciun fel de emoţii. Mă uitam ca la spectacol, aşa, să treacă timpul, să plec acasă, 3-1, cu asta, basta. Eu o săptămână nu am dormit aşa bine. E un stres pe care nu-l poţi controla, deşi eu nu sunt omul care să fie stresat. Nu poţi controla emoţia, pentru că era vorba de 20-25 de milioane în plus. În noaptea asta (n.r. - miercuri noapte) am dormit ca un mieluşel. Nici la rugăciune nu făceam rugăciunea ca lumea, că mă gândeam la echipă, cine o să joace, cum o să joace, ce-o să facă. Acum am făcut rugăciunea frumos, cu gândul la Dumnezeu, liniştit, am terminat cu stresul. Asta înseamnă fotbalul”, a recunoscut Becali.