Dan Petrescu, în război cu finanţatorul FCSB

Dan Petrescu, antrenorul principal al liderului Ligii I, CFR Cluj, a trecut la capitolul „şi altele” confruntarea de mâine de pe Stadionul „Dan Păltinişanu” cu ACS Poli Timişoara, preferând în cadrul unei conferinţe de presă să se axeze pe războiul cu Gigi Becali.

Antrenorul CFR Cluj nu a rămas indiferent la atacurile din ultimele zile lansate asupra sa şi a echipei pe care o pregăteşte de Gigi Becali. Finanţatorul FCSB a spus recent că Petrescu e supărat că „roş-albaştrii” nu sunt furaţi de arbitri şi că, convenţia lui a fost să vină în România ca Steaua să fie furată.

„Am văzut că am făcut o convenţie cu statul român când am venit. Am semnat o convenţie cu preşedintele României, Steaua să fie furată... Incredibil! Asta nici de glumă nu e bună. Vă daţi seama ce aberaţie… Eu o să plec dacă nu o să mă mai simt dorit aici, dar până atunci am un contract de doi ani şi sper să îl duc la bun sfârşit”, a replicat Dan Petrescu într-o conferinţă de presă.

Etapa a VIII-a a Ligii I va debuta astăzi cu partidele dintre Astra Giurgiu - Juventus Bucureşti şi CS „U” Craiova - Gaz Metan Mediaş.