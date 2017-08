Bâlci cu Mayweather şi McGregor

« Alte stiri din categoria Sport

Boxerul american Floyd Mayweather l-a învins pe luptătorul irlandez de arte marţiale mixte Conor McGregor, prin KO tehnic în repriza a 10-a a meciului de box desfăşurat ieri dimineaţă la categoria super welter, într-o gală profesionistă la Las Vegas.

Cel mai aşteptat meci din ultimul an a fost mai mult bâlci pe la televiziuni, pe la conferinţe, iar ei împărţeau avionul în turul de promovare al confruntării. Meciul banilor a fost mai mult un demonstrativ, decât o luptă a orgoliilor.

Fostul campion mondial Mayweather (40 de ani), revenit în ring la doi ani de la retragere (ultimul meci l-a disputat în septembrie 2015), a obţinut a 50-a sa victorie la profesionişti (27 de KO), fără să cunoască înfrângerea. Mayweather a reuşit să depăşească palmaresul lui Rocky Marciano, fostul campion mondial al greilor, care a avut 49 de victorii şi nicio înfrângere.

McGregor (29 de ani), campionul UFC, aflat la debutul său în boxul profesionist, a început agresiv meciul, dar a început să se sufoce după primele runde, în care Mayweather nu a părut deloc în dificultate. Experimentatul boxer american a făcut un meci de aşteptare, iar apoi a început să puncteze tot mai clar pe măsură ce McGregor obosea, arbitrul încheind conturile în runda a zecea, când irlandezul abia se mai ţinea pe picioare.

Consiliul Mondial al Boxului (WBC) i-a oferit învingătorului, la finalul meciului, „The Money Belt” (Centura Banilor), o centură la realizarea căreia au fost utilizate 1,5 kilograme de aur de 24 de carate, 3.360 de diamante, 600 de safire şi 300 de smaralde, precum şi piele de crocodil adusă din Italia.

Pentru acest meci, Mayweather, care a cucerit titlul mondial la cinci categorii diferite de greutate, a avut o bursă de 100 de milioane de dolari, în timp ce McGregor, cu un palmares de 21 de victorii în 24 de meciuri de arte marţiale mixte (MMA), va primi 30 de milioane. Sumele ar putea creşte până la 400 de milioane de dolari în cazul americanului şi la 125 de milioane în cazul irlandezului, după împărţirea banilor rezultaţi din reţetele TV, în special, conform presei economice americane.

Luptătorii s-au lăudat unul pe celălalt

Boxerul american Floyd Mayweather a afirmat, la finalul meciului cu Conor McGregor, că strategia sa a fost un luptă de aşteptare pentru a-l putea contra pe adversarul său. „Am vrut să-l las să lovească primul pentru a-l «termina» în ultimele runde, făcând ce ştiam eu mai bine să fac. Eu cred că spectatorii au văzut exact ce sperau. Ştiam că meciurile MMA durează 25 de minute. Iar după 25 de minute, el a început să obosească şi slăbească ritmul. Aşa cum am afirmat înainte, meciul nu a mers până la capătul celor 12 reprize, iar strategia mea a funcţionat bine”, a declarat „Money” Mayweather.

Acesta a recunoscut că McGregor este un adversar dificil şi incisiv.

La rândul său, Conor McGregor a afirmat: „El nu este rapid, el nu este puternic, dar are foarte multă experienţă, iar asta a făcut diferenţa. A ştiut să se adapteze şi a luat cele mai bune decizii. Eu cred că am fost aproape de victorie, dar consider că meciul a fost oprit prea devreme. Eram obosit, însă nu eram rănit sau incapabil să continui”.