Duelul cu Şarapova, aşteptat cu optimism

Pentru Simona Halep misiunea de la US Open este una aproape imposibilă, mai ales dacă ţinem cont de faptul că o va întâlni în primul tur pe principala sa rivală din circuit, Maria Şarapova, jucătoare pe care nu a învins-o niciodată precedentele şase întâlniri.

Simona Halep a dezvăluit cum a reacţionat când a aflat că urmează să o întâlnească în primul tur pe Maria Şarapova. „În acest an, am avut parte de trageri la sorţi dificile aproape de fiecare dată. Bineînţeles, m-am întrebat puţin cum e posibil din nou, dar m-am simţit OK, m-am antrenat normal, nu m-am simţit emoţionată”, a declarat Halep.

Românca a refuzat apoi să comenteze decizia organizatorilor de a-i acordat un wild-card Mariei Şarapova, jucătoare care a lipsit 15 luni din circuit, întrucât a fost suspendată pentru dopaj. „Organizatorii au decis să-i acorde un wild-card, ei pot face tot ce doresc, eu nu pot să vorbesc despre asta. Ea a revenit, e suficient de puternică pentru a reveni”, a precizat aceasta.

Simona Halep vede duelul cu Şarapova ca pe o mare provocare. „M-a bătut de şase ori, poate voi putea schimba asta. Voi încerca să dau ce am mai bun, să încerc să câştig meciul şi voi încerca, bineînţeles, să mă bucur de acest meci mare. Mă simt mai puternică şi mai experimentată faţă de 2014. Mă simt ca şi cum aş fi pregătită să joc cu ea”, a mai spus Halep, care a recunoscut că îşi doreşte ca meciul să aibă loc în sesiunea de seară.