Federer, în formă înainte de ultimul Mare Şlem

Elveţianul Roger Federer a dat asigurări că va aborda US Open, ultimul turneu de tenis de Mare Şlem din acest an, în plină formă după ce şi-a tratat problemele de la spate, care l-au constrâns să renunţe la Mastersul 1.000 de la Cincinnati.

„Mă simt cu adevărat bine, mai ales că mai am câteva zile în faţă înaintea primului meu meci din primul tur. Am avut două săptămâni după ultimul meu meci (n.r. - finala Mastersului 1.000 de la Montreal), deci am avut timp să mă refac. În prima săptămână, eu m-am concentrat pe recuperare şi am reluat antrenamentul. De câteva zile, am jucat mai multe seturi”, a explicat numărul trei mondial.

După înfrângerea de la Montreal, Federer (36 de ani) a renunţat să participe la Mastersul 1.000 de la Cincinnati, evocând dureri de spate.

La revenirea la US Open, după absenţa din 2016 datorată unei accidentări, Federer va debuta în faţa speranţei americane Frances Tiafoe, numărul 71 mondial, în vârstă de 19 ani.