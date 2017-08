Mayweather şi-a anunţat din nou retragerea

« Alte stiri din categoria Sport

„Am avut o carieră superbă, dar vreau să le spun tuturor tinerilor care mă provoacă, nu este nicio problemă, m-am retras. După 21 de ani în ringurile de box, iată că se aminteşte de mine ca de un învingător şi de cineva care are o strategie pe care o aplică pentru a câştiga. Eu nu am fost acelaşi Mayweather de acum 20 de ani sau chiar de acum doi ani, dar am avut o inteligenţă a meciului”, a declarat Floyd Mayweather la finalul meciului pe care l-a câştigat în faţa luptătorului irlandez de arte marţiale mixte Conor McGregor.

Mayweather, care conduce o importantă societate de promovare a meciurilor de box şi este patronul unui club de striptease din Las Vegas, a afirmat că nu va părăsi lumea boxului. „Acum îl voi căuta pe noul Mayweather, iar acest lucru poate lua ceva timp, dar sunt boxeri talentaţi, precum Badou Jack sau Gervonta Davis”, a mai spus el, referindu-se la boxeri al căror promotor este deja.