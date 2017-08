Costel Enache, mulÅ£umit de elevii sÄƒi

« Alte stiri din categoria Sport

În ciuda înfrângerii în faţa FCSB, Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a declarat că este mulţumit de elevii săi. „Am un sentiment de regret. Consider că am fost puţin naivi. Am tratat lejer ocaziile pe care ni le-am creat. Eficienţa şi-a spus cuvântul, aici a fost diferenţa. Învăţăm dintr-o înfrângere. Am fost conştienţi de potenţialul adversarului, am încercat să evităm loviturile libere din apropierea careului. Sunt mulţumit de cum am început campionatul, chiar dacă rămâne frustrarea rezultatului cu FCSB. Noi muncim mult şi suntem serioşi. Trebuie să rămânem echilibraţi. Ne ştim statutul, ştim cine suntem, ştim cu cine am jucat”, a declarat Costel Enache.