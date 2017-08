Român suspendat pentru pariuri în tenis

« Alte stiri din categoria Sport

Tânărul tenisman român Marius Frosa (21 de ani) a fost suspendat pe o perioadă de opt luni şi amendat cu 1.000 de dolari pentru pariuri, a anunţat Unitatea pentru Integritatea Tenisului (TIU).

„O investigaţie a TIU a arătat că tenismenul avea trei conturi de pariuri online, prin care a pariat pe 12 partide de tenis, între iulie 2014 şi iunie 2015. Niciunul dintre pariuri nu a fost pus pe vreun meci jucat de el. Suspendarea intră în vigoare luni, 28 august, şi înseamnă că el este exclus de la a concura sau asista la orice turneu sau eveniment organizat de forurile de tenis, pe durata sancţiunii”, a anunţat TIU, într-un comunicat.

Marius Frosa este originar din Galaţi ocupă locul 2.010 în clasamentul mondial şi nu a evoluat niciodată în circuitul ATP. El nu are decât o victorie în circuitul Challenger, al doilea ca nivel în tenisul masculin mondial. Cea mai bună clasare a sa în clasamentul ATP este locul 1.920 (19 iunie 2017).

Frosa a jucat ultima oară la în iulie la un turneu futures la Wichita (Kansas).

Doi jucători suspendaţi la începutul anului

Marius Frosa este al treilea român sancţionat după o anchetă a TIU.

La începutul acestui an, Alexandru-Daniel Carpen a fost suspendat pe viaţă, după ce a recunoscut că a trucat meciuri. Agenţia pentru integritatea tenisului a anunţat că, în octombrie 2013, românul a contactat un alt tenisman în vederea trucării unei partide. Imediat după aflarea sentinţei, jucătorul anunţa că se gândeşte să atace decizia TIU. „Nu mi se pare corectă decizia şi mă gândesc serios să o atac. E un şoc puternic. Eu nu am vândut, nu am cumpărat, nu am trântit vreun meci. Nu am câştigat vreodată vreun ban de pe urma unui pariu. Am luat legătura cu un alt jucător, să îl întreb ce şi cum. Acolo a început şi acolo s-a terminat toată implicarea mea în lumea asta”, a declarat Alexandru Carpen.

Carpen a fost locul 1.088 ATP în 2007 la simplu şi pe un rezonabil loc 274 la dublu, în august 2015.

La scurt timp după Carpen, Mihăiţă Damian a fost suspendat un an şi amendat cu 5.000 de euro pentru că a pariat pe mai multe meciuri. Investigaţiile au stabilit că Mihăiţă Damian are două conturi la compania de pariuri Bwin, cu care a efectuat 199 de pariuri între 24 noiembrie 2011 şi 15 februarie 2013. Niciunul dintre aceste pariuri nu a vizat meciurile la care a participat Damian. Jucătorul român, care a împlinit 24 de ani pe 23 ianuarie, se afla pe locul 1.654 în clasamentul ATP la dublu.

Tennis Integrity Unit (n.r. - TIU - Corpul de Integritate din Tenis) este un organism creat în 2009 de principalele instituţii care guvernează tenisul profesionist.