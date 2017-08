Halep recunoaşte superioritatea Şarapova

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep a recunoscut cu sportivitate superioritatea adversarei sale din primul tur al Openului Statelor Unite, rusoaica Maria Şarapova, în faţa căreia s-a înclinat. „Ce pot să spun? Sunt tristă, desigur, pentru că am pierdut acest joc, însă cred că am făcut tot ceea ce am putut. Ea a fost mai bună, a servit mai bine decât mine. Serviciul meu a fost rău. Procentajul a fost probabil bun (62%), însă am servit mult prea lent, iar ea a putut ataca astfel returul foarte uşor. Acesta este poate unul dintre motivele înfrângerii mele. Sunt sigură de asta. A fost un meci foarte, foarte greu, nu ca unul obişnuit din primul tur. Însă aceasta este tragerea la sorţi. Nu pot să spun nimic altceva, depinde şi de noroc. Cred însă că am făcut un meci OK. Ea a jucat cu adevărat bine. A fost un meci bun”, a declarat Halep după meci.