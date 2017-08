Maria Şarapova: "Ne respectăm reciproc foarte mult"

« Alte stiri din categoria Sport

Rusoaica Maria Şarapova a recunoscut că a avut parte de o tragere la sorţi ghinionistă, dar se bucură că a eliminat sportiva numărul doi în lume, ceea ce îi dă un moral bun pentru turneul american.

„Ne respectăm reciproc foarte mult şi ştiu că atunci când am văzut amândouă tragerea la sorţi am înţeles că va fi un duel complicat, dar şi un meci foarte aşteptat şi despre care se va vorbi mult. Ştiam ce am de făcut împotriva Simonei, însă este cu totul altceva să şi pui în practică. Nu am jucat prea mult în ultimul timp şi sunt, cu siguranţă, jucătoarea de pe tablou care a evoluat cel mai puţin. Cu toate astea, am profitat de şansa mea, am jucat bine şi am eliminat-o pe numărul doi mondial. Este o victorie mare pentru mine. A fost un meci mare, cu un nivel ridicat. Am simţit susţinerea publicului, iar acest lucru m-a emoţionat. Tenisul este un sport individual, însă de la revenirea mea mă simt ca într-o echipă. Nu câştig doar pentru mine, ci şi pentru toţi oamenii din jurul meu. Iar acest lucru îmi dă un sentiment foarte special”, a spus Şarapova, care are un culoar favorabil până în semifinalele turneului.

Maria Şarapova o va avea ca adversară în turul secund la US Open pe unguroaica Timea Babos, învingătoare cu 7-5, 5-7, 7-5 în partida cu elveţianca Viktorija Golubovic.