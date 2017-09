Cătălin Golofca păstrat în lotul FCSB

« Alte stiri din categoria Sport

După ce a adus tot ce putea în această vară din Liga I, Gigi Becali, finanţatorul FCSB, a decis să spună stop transferurilor. Patronul consideră că jucătorii pe care îi are în acest moment pot face faţă pe cele trei fronturi pe care roş-albaştrii se luptă în acest sezon, Liga I, Cupa României şi Liga Europa, motiv pentru care a anunţat public că închide uşa vestiarului. „Gata, s-a terminat! Am închis! Asta a fost. Am terminat cu transferurile. La ora asta nu mai pleacă nimeni şi nu mai vine nimeni”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Finanţatorul FCSB i-a adus lui Nicolae Dică în această vară 15 jucători, aceştia fiind Bogdan Planic, Florinel Coman, Artur Jorge, Romario Benzar, Dragoş Nedelcu, Constantin Budescu, Filipe Teixeira, Junior Morais, Ionuţ Larie, Cătălin Golofca, Andrei Vlad, Robert Grecu, Toma Niga, Paul Szecui şi Daniel Benzar, ultimul revenit după împrumutul la Academica Clinceni.