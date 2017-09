Dumitraş s-a alăturat FC Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

Andrei Dumitraş a efectuat ieri prima şedinţă de pregătire sub comanda lui Costel Enache la FC Botoşani.

Fotbalistul de 29 de ani, care a semnat din postura de jucător liber de contract după despărţirea de campionii de la Viitorul un angajament valabil pe doi ani cu gruparea locală, s-a declarat fericit că a ajuns să joace pentru echipa fanion a judeţului, mai ales că este botoşănean. „Am revenit acasă, iar sentimentul nu poate fi decât unul plăcut. Îmi doresc să reintru cât mai repede în formă şi să încerc să ajut cât pot de mult echipa. Am remarcat că vestiarul este unul foarte unit şi foarte valoros. La fiecare echipă am avut de învăţat câte ceva. Chiar şi de la această ultimă experienţă scurtă de la Viitorul. Sper ca aceste experienţe să mă ajute în jocul pe care îl voi avea aici”, a declarat Andrei Dumitraş.

Fotbalistul, care spune că poate evolua pe orice post mai puţin de cel de portar, afirmă că nu regretă în vară că a ales Viitorul, deşi a fost dorit cu insistenţă la FC Botoşani. „Orice jucător în postura în care mă aflam eu şi-ar fi dorit să facă un pas ca cel făcut de mine. În fotbal nimic nu este sigur, iar experienţa de la Viitorul mi-a dovedit acest lucru. A fost o experienţă din care am avut de învăţat. Acum sunt aici la Botoşani şi asta e tot ce contează. Am venit aici să stau, nu să plec. Pentru început am semnat pe doi ani, dar sper să stau mai mult”, a afirmat Dumitraş, adăugând că se bucură că va avea prilejul să lucreze din noi cu Enache, tehnician care i-a încredinţat banderola de căpitan în trecut la Ceahlăul.

Preşedintele FC Botoşani, Cornel Şfaiţer, a declarat că dacă în locul lui Dumitraş ar fi fost alt jucător nu ar fi acceptat să-i acorde a doua şansă.

Pe lângă Ceahlăul şi Viitorul, Dumitraş a mai evoluat în carieră la CSM Roman, FCSB şi CS „U” Craiova.

