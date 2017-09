Probleme la Astra

« Alte stiri din categoria Sport

Într-un moment în care starea de stabilitate caracteriza Astra Giurgiu, formaţia pregătită de Edi Iordănescu, fiind pe loc de play-off în Liga I după opt etape, apele s-au tulburat la giurgiuveni.

După ce Piţian a fost împrumutat zilele trecute la Apollon Limassol, tehnicianul Edi Iordănescu se vede nevoit a se descurca în continuare în acest campionat fără trei jucători importanţi, Nicoară, Boboc şi Poljak reziliindu-şi contractele.

Situaţia nu i-a picat deloc bine antrenorului de pe banca giurgiuvenilor, acesta anunţând că în momentul în care va simţi că Astra nu mai are şanse la play-off, va pleca. „Au plecat patru jucători, dar nu vreau să discut despre politica clubului, sunt lucruri interne şi vreau să rămână interne. Eu am venit cu nişte obiective clare. În primul an de contract, obiectivul meu principal este reconstrucţia echipei. Astra a avut un început peste aşteptări şi ar fi păcat să nu reuşim să o ducem înainte pe aceeaşi traiectorie. În momentul în care echipa nu va mai avea şanse reale de a se regăsi în primele şase clasate, atunci probabil că voi alege altceva”, a declarat Edi Iordănescu.

La reluarea campionatului, în etapa a IX-a, pe 8 septembrie, Astra care este pe locul 6 în Liga I cu 15 puncte va avea parte de o misiune dificilă, urmând a juca împotriva FC Botoşani, o echipă cu greutate pe teren propriu.