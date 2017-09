Ofertă europeană pentru Moruţan

« Alte stiri din categoria Sport

Finanţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, crede că lui Gigi Becali îi va părea rău că nu l-a achiziţionat în această vară pe mijlocaşul Olimpiu Moruţan.

Cu toate că FCSB a fost aproape de a-l transfera pe puştiul minune al FC Botoşani, acesta se pare că va ajunge din cele din urmă la un alt club important din Europa. „Lui Gigi îi va părea rău că nu l-a luat pe Moruţan. Asta în condiţiile în care Olimpiu va ajunge ceea ce credem noi. El este o promisiune, un fotbalist de viitor, are un talent extraordinar. Dacă va ajunge să joace la o echipă mai mare ca FCSB, şi are toate şansele să ajungă, cu siguranţă domnului Becali îi va părea rău. El este un jucător extraordinar, este o speranţă şi cu siguranţă va ajunge mare dacă va munci pe rupte”, a declarat Valeriu Iftime.

Finanţatorul a dezvăluit că discuţiile cu Moruţan sunt avansate cu un club european, care joacă în Liga Campionilor, însă a precizat că are un „gentlemen’s agreement” cu respectivul club şi că mijlocaşul va rămâne pe poziţii la FC Botoşani cel puţin până în iarnă. „Ei au negociat cu noi, cu Moruţan... Eu am o convenţie cu respectivul club să nu comentăm şi apoi am rămas cu un gust neplăcut după ceea ce a fost cu FCSB. Suma de transfer e mai mare decât ce a oferit FCSB, iar procentul din transfer e exact ceea ce ne dorim noi”, a afirmat Iftime.

Moruţan a fost foarte aproape în această vară de a ajunge la FCSB, însă transferul a intrat în impas după ce finanţatorul Valeriu Iftime a declinat oferta lui Gigi Becali, nefiind mulţumit de faptul că acesta din urmă s-a abătut de la oferta iniţială, 700 de mii de euro plus 30% la un eventual transfer.

Site-ul de specialitate, transfermarkt.de, îl estimează pe Olimpiu Moruţan la 400 de mii de euro.