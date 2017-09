Debut nefericit pentru Lucescu

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul român Mircea Lucescu a debutat cu un eşec, 0-2 cu Ucraina, pe banca tehnică a echipei de fotbal a Turciei, sâmbătă seara, în deplasare, într-un meci din Grupa I a preliminariilor Cupei Mondiale din 2018. Andrei Iarmolenko a marcat ambele goluri ale Ucrainei (minutul 18 şi 42), însă presa a notat ofsaid la un gol şi ieşirea mingii în afara suprafeţei de joc la al celălalt. Practic, niciunul dintre golurile ucrainenilor n-a fost valabil. Mai întâi s-a petrecut faza din minutul 18, atunci când jucătorul Borussiei Dortmund a trimis balonul în plasa lui Babacan, dintr-o evidentă poziţie de ofsaid, după pasa lui Kovalenko. „Centralul” partidei, dar nici asistentul de pe acea parte nu au sesizat ilegalitatea, astfel că golul a fost validat. Arbitrii s-au înşelat şi la al doilea gol al gazdelor, marcat tot de Yarmolenko. De data aceasta, nu jucătorul lui Dortmund a mai fost în poziţie afară din joc, ci un coleg de-al său. Este vorba despre Konoplyanka, cel care a recentrat în faţa porţii, dar după ce mingea trecuse cu toată circumferinţa de linia de corner.

În repriza a doua nu s-a mai înscris niciun gol, astfel că rezultatul final a fost Ucraina - Turcia 2-0. Cu un sfert de oră înainte de final, Turcia putea reveni în joc. Arbitrul spaniol David Fernandez n-a dat penalty după ce Krivtsov l-a ţinut în careu pe Under şi Ucraina Turcia s-a încheiat 2-0.

La finalul partidei, Mircea Lucescu a fost extrem de nervos şi i-a prezentat centralului spaniol imaginile pe telefon. La conferinţa de presă, antrenorul român s-a mai calmat, însă a ţinut să facă din nou referire la arbitraj. „Am vorbit cu jucătorii mei şi le-am spus ce am avut de spus. Echipa Ucrainei a fost mai bine organizată şi a meritat să câştige, dar arbitrii au făcut greşeli: primul gol a fost din ofsaid, la al doilea mingea a ieşit din teren, nu ne-au dat un penalty şi i-au iertat de un cartonaş roşu. E adevărat că am făcut şi multe greşeli, dar a fost foarte greu să-mi mai motivez jucătorii după ce am primit golul de 2-0”, a spus Lucescu.

Cu 11 puncte după patru meciuri, Turcia va juca, mâine, cu Croaţia, într-o partidă decisivă pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Primele critici la adresa românului

Antrenorul român se confruntă deja cu primele critici în presa turcă.

Jurnalistul Uğur Meleke de la „Hürriyet” enumeră o serie de motive pentru care Turcia nu se va califica la Cupa Mondială şi se întreabă care a fost raţionamentul pentru care Mircea Lucescu a fost adus pe banca naţionalei.

„Nu am putut merge la ultimele trei Mondiale şi acum nu putem merge nici la următorul. Este o mare dezamăgire. Nu este vorba despre înfrângerea cu Ucraina, ci despre fotbal. Nu putem pierde cu locul 27 din clasamentul FIFA”, scrie Meleke, care apoi critică modul în care Lucescu i-a folosit pe anumiţi jucători: „Dacă l-am văzut pe Mehmet (Topal) în locul lui Ömer (Toprak) ca stopper, pe Çalhanoğlu în bandă şi pe Ozan (Tufan) la mijlocul terenului, de ce l-am adus pe Lucescu? Terim făcea exact aceleaşi lucru. Mircea Terim a ales primul 11”, mai notează acesta.

Uğur Meleke susţine însă că s-a bucurat în momentul în care Lucescu a fost numit selecţioner, însă şi-a schimbat părerea despre român, după primele decizii luate de acesta: „Am fost încântat de faptul Federaţia l-a ales pe Lucescu, pentru că am crezut că va fi la fel de puternic şi corect ca în perioada 2000-2004. Nu mă aşteptam ca el să se pună la picioarele lui Arda Turan şi să-i ceară să se întoarcă la echipa naţională şi apoi să creeze cu propria mână o criză prin neconvocarea lui Oghuzhan”.

În final, Uğur Meleke îşi exprimă convingerea că lucrurile mai pot fi îmbunătăţite şi se aşteaptă ca echipa naţională a Turciei să se prezinte altfel în meciul cu Croaţia.