Patache pleacă de la FC Botoşani

FC Botoşani s-a despărţit de cel mai longeviv jucător al său, Andrei Patache. După 13 ani în care a îmbrăcat doar tricoul grupării locale, Patache şi-a reziliat de comun acord contractul cu formaţia pregătită de Costel Enache. În vârstă de 29 de ani, Patache îşi va continua cariera tot în Liga I, urmând a evolua în următorul sezon pentru ilfovenii de la Chiajna. Botoşăneanul a semnat un contract cu Concordia pe un sezon cu drept de opţiune pentru încă un an, fiind deja la dispoziţia lui Vasile Miriuţă.

Patache şi-a motivat decizia prin faptul că e la o vârstă la care nu poate sta doar rezervă şi trebuie să evolueze mai mult. Dacă la Botoşani concura cu Bogdan Unguruşan şi mai nou, Andrei Dumitraş pentru postul de titular în flancul drept al defensivei, în schimb la Chiajna, va fi sigur pe post, titularul de drept al postului, Patrice Feussi, reziliindu-şi contractul.

Andrei Patache a fost aproape de a se despărţi de FC Botoşani în vară, la finalul sezonului trecut exprimându-şi acordul cu gruparea locală. La sugestia tehnicianului Costel Enache, acţionarii i-au prelungit angajamentul, însă, odată cu transferul lui Andrei Dumitraş, aceştia i-au satisfăcut doleanţele şi l-au lăsat pe fotbalist să schimbe vestiarul.

Fundaşul dreapta şi-a făcut debutul la gruparea locală cu Leo Grozavu pe bancă în ultima etapă a sezonului competiţional 2006-2007, la Brăila, intrând în minutul 46 al meciului câştigat de botoşăneni cu 2-1. „Eu am petrecut toate etapele aici. Am jucat la juniori, Divizia C, Divizia B, am trăit promovarea şi Liga I... Am fost 100% profesionist atât în teren, cât şi în afara terenului”, a spus Andrei Patache, care între 2004-2006 a evoluat la echipa de juniori a FC-ului.