Soarta lui Daum decisă în această săptămână

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a declarat că va discuta în această săptămână cu selecţionerul Christoph Daum şi cu cu staff-ul său, cu privire la situaţia lor la conducerea echipei naţionale, după ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2018. „Toţi avem partea noastră de vină, toţi cei care am fost implicaţi. Am discutat cu jucătorii, cu staff-ul tehnic voi discuta mâine (n.r. - astăzi) sau poimâine (n.r. - mâine). Avem nevoie de o schimbare totală în fotbal... Şi eu, şi staff-ul şi jucătorii am simţit în această campanie că putem mai mult. Dar am văzut că nu s-a putut şi nici nu putem să le cerem jucătorilor mai mult, pentru că şi-au dorit să obţină această calificare, dar nu s-a putut pur şi simplu... Cred că jucătorii au dat tot ceea ce aveau mai bun ca să obţină această calificare. Am avut pretenţii de la Christoph Daum, că altfel nu-l aduceam în România", a declarat Burleanu.

Christoph Daum susţine că nu depinde de el dacă va rămâne la conducerea României, precizând că nimeni nu e vinovat de eşecul din această campanie. „Nu depinde de mine dacă voi rămâne sau nu. Nu iau eu decizia asta. Contractul meu, după cum se ştie, spune că se termină automat la finalul campaniei dacă nu obţinem calificarea la Cupa Mondială. Mă voi gândi la acest lucru, voi discuta cu administraţia federaţiei şi cu preşedintele Burleanu. Vom lua o decizie care să fie cea mai bună pentru viitorul fotbalului românesc. Dacă îmi voi da demisia? Este o întrebare de presă care mi se pune de opt-nouă luni. Nimeni nu este vinovat, trebuie să devenim mai buni şi mai puternici. Trebuie să discutăm, am fost atacat de când am venit, este o plăcere să lucrez pentru România, trebuie să discut cu federaţia, voi lua o decizie”, a spus Daum.

În ultima perioadă tot mai mulţi oameni de fotbal au solicitat schimbarea din funcţie a germanului Christoph Daum, primul selecţioner străin al reprezentativei României. De asemenea, spectatorii prezenţi, vineri seara, pe Arena Naţională, la meciul cu Armenia, i-au cerut demisia selecţionerului Christoph Daum, atât la scorul de 0-0, cât şi după marcarea golului victoriei României în prelungiri de către Alexandru Maxim.

Echipa naţională de fotbal a României a pierdut orice şansă de calificare la Cupa Mondială din 2018, după ce a fost învinsă de selecţionata Muntenegrului cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe Gradski Stadion din Podgorica, într-un meci din Grupa E a preliminariilor competiţiei. România mai are de jucat două partide în această campanie, cu Kazahstan pe 5 octombrie, la Ploieşti, şi cu Danemarca, pe 8 octombrie, în deplasare.

România nu s-a mai calificat la o Cupă Mondială din 1998.