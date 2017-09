CFR Cluj nu-l lasă pe Dan Petrescu la naţională

« Alte stiri din categoria Sport

Printre numele vehiculate ca posibil succesor al lui Christoph Daum s-a numărat şi cel al lui Dan Petrescu, fost component important al ”Generaţiei de Aur”. Tehnicianul care a spus, de mai multe ori, că-şi doreşte să antreneze neapărat trei echipe - Steaua, Chelsea şi echipa naţională - nu va fi lăsat să-i preia pe „tricolori” de către echipa de club cu care se află sub contract, CFR Cluj.

Bogdan Mara, membru în Consiliul de Conducere al grupării ardelene, a confirmat poziţia clubului. „Dan are un contract ferm cu CFR Cluj, s-a implicat într-un proiect important, care a fost creionat pentru el. A avut toată vara la dispoziţie, a fost liber, şi acum jumătate de an a fost liber, şi înainte să vina Daum, vara trecută, înainte să primească vreo propunere. Normal că vom spune nu! Este sub contract, nu poate pleca când vrea. Nu putem lăsa pe cel mai bun să plece de la noi. CFR a investit foarte mulţi bani în acest proiect pe Dan Petrescu. Nu vorbesc în numele lui, nu ştiu ce gândeşte el”, a spus Mara.

Oficialul ardelenilor a mai spus că nici pentru o sumă de bani antrenorul nu va fi lăsat la echipa naţională. „Va decide patronul, dar ştiu că s-a discutat că se pleacă pe minimum doi ani. Nu e vorba că ne dau bani ca să-l eliberăm. Am avut oferte pe bani buni pentru unii dintre jucătorii noştri cei mai buni, şi nu am dat pe nimeni. Dan Petrescu ştiu că-şi doreşte echipa naţională, dar nu ştiu dacă-şi dă şi pantalonii jos când vrea cineva”, a conchis Mara.