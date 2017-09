FC Botoşani va da de greu

« Alte stiri din categoria Sport

Finanţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, crede că greul de abia acum începe pentru trupa pregătită de Costel Enache. Aflată după opt etape pe locul 4 în Liga I şi în condiţiile în care a scăpat de cei mai grei adversari, gruparea locală va avea parte, în a doua jumătate a turului de campionat, de meciuri extrem de grele.

Valeriu Iftime crede că adversarii cunosc foarte bine jocul FC Botoşani şi vor fi cu garda sus contra elevilor lui Enache. „E clar că suntem mulţumiţi, însă greul de abia acum începe. Mulţi ar spune că după ce am scăpat de cei mai grei adversari vom avea viaţa uşoară, însă eu vă spun că ne înşelăm dacă spunem că abia acum ne va fi uşor. Eu cred că lucrurile de abia acum vor fi mai greu de pus la punct şi de controlat pentru că echipele vin cu garda pusă, ştiu că suntem o echipă bună cu un anumit stil de joc. Categoric, matematic am putea spune că avem un drum mai uşor, dar nu e deloc aşa. Cred în ceea ce spune Costel Enache şi cred foarte mult în stilul său de a antrena şi a acţiona. Sunt convins că până la finalul sezonului putem face şi puncte multe şi jocuri spectaculoase. Din opt meciuri disputate, în şase am marcat, ceea ce este un lucru pozitiv pentru noi”, a declarat Iftime.

Finanţatorul echipei crede că cel mai important atu al formaţiei pregătite de Costel Enache în lupta pentru un loc de play-off în acest campionat îl reprezintă forţa şi unitatea grupului, dar mai ales jocul bun, constant şi consistent pe care echipa l-a avut sub bagheta lui Enache. „Am putea spune că avem un atu important în această luptă, iar acest atu este dat de faptul că noi avem jocul nostru constant. Noi chiar jucăm fotbal! Noi trebuie să ne aşezăm ca echipă, una care a demonstrat până acum şi cu Craiova, şi cu Dinamo şi cu FCSB şi cu CFR, că are valoare. Avem ceva în noi care e chiar greu să fie distrus. FCSB a avut noroc cu noi. Ne-a dat un gol dintr-o execuţie extraordinară a lui Budescu, a profitat de o greşeală a portarului nostru, în rest nimic. FCSB nu a avut ocazii cu noi. Am avut noi ocazii care puteau fi fructificate, ceea ce nu am avut niciodată în istoria confruntărilor cu ei”, a mai spus Iftime.

În etapa a IX-a a Ligii I, FC Botoşani va întâlni vineri, 8 septembrie pe Municipal echipa Astra Giurgiu de la ora 20:30. Înaintea acestui meci FC Botoşani se află pe locul 4 cu 16 puncte în timp ce giurgiuvenii sunt pe 6 cu 15 puncte.