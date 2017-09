Marius Copil refuză Cupa Davis

« Alte stiri din categoria Sport

Cel mai bun tenisman român la simplu al momentului, Marius Copil, aflat pe locul 87 în clasamentul ATP, a anunţat, ieri, pe contul său de Facebook că nu va participa la meciul cu Austria, din barajul pentru menţinerea în Grupa I valorică a zonei Europa-Africa a Cupei Davis. „Cu părere de rău, vă anunţ că am ales să nu fac parte din echipa de Cupa Davis a României pentru meciul cu Austria. Mi-aş fi dorit foarte mult să joc, însă am fost pus în faţa unei decizii foarte grele: top 100 ATP vs o săptămână de Cupa Davis pe altă suprafaţă. Mai am multe puncte de apărat, iar obiectivul meu este de a termina anul cât mai sus în clasamentul ATP”, a afirmat Copil (26 de ani), în mesajul său.

Echipă inedită pentru România

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis (FRT), George Cosac, a anunţat ieri echipa pentru meciul cu Austria. „Tecău, Dima, Frunză, Jianu şi Borza sunt jucătorii convocaţi pentru meciul cu Austria care se va disputa pe zgură în deplasare, în perioada 15-17 septembrie. În cursul zilei de astăzi vom afla şi componenţa echipei Austriei. Dacă racheta lor numărul 1 va fi Dominic Thiem (numărul 8 ATP), atunci şansele noastre sunt aceleaşi ca în situaţia în care Marius Copil s-ar fi aflat în echipa noastră”, a spus Cosac.

Acesta a explicat că Marius Copil are o problemă la umăr şi din acest motiv nu face parte din echipă pentru acest meci. „Eu am avut o discuţie cu Marius Copil înainte să plece în străinătate. Mi-a spus că are o problemă cu umărul şi nu vrea să revină pe zgură pentru că s-ar accentua”, a precizat George Cosac.

Din lotul României mai lipsesc Florin Mergea, aflat în prezent pe locul 50 în clasamentul mondial de dublu, şi experimentatul Adrian Ungur (32 de ani), ocupantul locul 423 în ierarhia ATP de simplu.

Tecău (32 de ani) ocupă locul 27 în clasamentul ATP de dublu, Dragoş Dima (25 de ani) este numărul 568 la simplu, Frunză (19 ani) - 590, Borza (20 de ani) - 811. Cu lotul va face deplasarea şi juniorul Jianu (16 ani) - 1.365 ATP.

Cea mai bună rachetă a Austriei la simplu este Dominic Thiem, numărul opt mondial, alţi jucători importanţi fiind Sebastian Ofner - 132 ATP, Gerald Melzer - 142, Jurgen Melzer - 149 etc. La dublu, Austria are patru jucători în prima sută: Oliver Marach - 19 ATP, Alexander Peya - 47, Julian Knowle - 51, Philipp Oswald - 69.

Meciul Austria - România, din primul tur al play-off-ului pentru menţinerea în Grupa I valorică a zonei, se va desfăşura în perioada 15-17 septembrie, la Wels, pe zgură.