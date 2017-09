Andy Murray ratează finalul sezonului

« Alte stiri din categoria Sport

Tenismanul britanic Andy Murray, numărul doi ATP, care a ratat turneul US Open din cauza unei accidentări la şold, a anunţat ieri pe reţelele de socializare că nu va mai juca în acest an, relatează AFP. „Din nefericire, nu voi fi apt să joc următoarele turnee de la Beijing şi Shanghai şi cel mai probabil nici la ultimele din acest sezon, de la Viena şi Paris, din cauza accidentării mele de la şold care m-a supărat în ultimele luni. După ce am consultat mai mulţi specialişti în probleme de şold în ultima săptămână, am decis că asta este cea mai bună decizie pentru mine pe termen lung”, a scris Murray pe Facebook.

Murray a avut în 2016 un an de excepţie, în care a câştigat turneul de la Wimbledon, titlul olimpic la Rio de la Janeiro, devenind lider mondial. Anul acesta, scoţianul a avut probleme medicale şi nu a mai jucat de la eliminarea sa de la Wimbledon, în sferturi de finală. „Am avut un an frustrant pe teren din cauza mai multor motive, dar sunt încrezător că după această perioadă extinsă de odihnă şi recuperare voi putea ajunge din nou la cel mai bun nivel al meu şi să lupt pentru titlurile de Mare Şlem de anul viitor”, a conchis Murray.