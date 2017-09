Medalii naţionale pentru pugiliste

« Alte stiri din categoria Sport

Boxul feminin botoşănean este din nou la înălţime. Recent, la Mangalia, s-a desfăşurat o nouă ediţie a Campionatului Naţional de box feminin, unde judeţul nostru a fost reprezentat de două cluburi, respectiv CS Botoşani şi Asociaţia Club Sportiv (ACS) Felix-Box Botoşani.

Botoşănencele au reuşit să cucerească în total la această ediţie a Naţionalelor patru medalii, dintre care trei de aur şi una de argint.

Pugilistele de la CS Botoşani, pregătite de Larisa Roşu, au cucerit trei medalii dintre care două de aur şi una de argint.

Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului a întrecerii de tineret au urcat sportivele Cristina Aciobăniţei şi Georgiana Căliman, cele două impunându-se la categoriile la care au boxat, 48 de kilograme, respectiv 69 de kilograme. Cea de-a treia sportivă a CS Botoşani participantă în competiţia rezervată junioarelor, Ecaterina Danileţ a fost nevoită să se mulţumească cu medalia de argint, pierzând în finală la categoria 57 de kilograme în faţa sportivei din Tulcea, Georgiana Matache.

„Sunt foarte mulţumită e felul în care s-au prezenta fetele la aceste naţionale. Au boxat exact aşa cum mă aşteptam. Îmi pare rău de Ecaterina Danileţ. Cu puţin mai multă atenţie câştiga meciul. Aşa a pierdut la puncte cu 5-3. Oricum, suntem pe drumul cel bun şi vom face o treabă foarte bună aici la club. De acum aştept şi performanţe internaţionale din partea fetelor”, a declarat Larisa Roşu,.

O performanţă deosebită a obţinut-o şi Andreea Amariei, sportivă legitimată la Asociaţia Club Sportiv Felix-Box Botoşani. Eleva lui Felix Alexoaie s-a impus la junioare în limitele categoriei 60 de kilograme. „Este o performanţă lăudabilă având în vedere ca această sportivă practică boxul de mai puţin de un an. Andreea este la a doua performanţă în acest an după o bine meritată medalie de argint la Cupa României şi am convingerea că va ajunge un nume mare în boxul românesc, şi de ce nu, chiar european. Pentru clubul nostru performanţa este una de excepţie având în vedere că suntem înfiinţaţi de aproximativ doi ani”, a declarat Felix Alexoaie, antrenorul ACS Felix-Box.