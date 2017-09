Gigi Becali, suspendat de FRF

« Alte stiri din categoria Sport

Finanţatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a fost amendat cu suma de 130.000 de lei şi suspendat şase luni de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal (FRF) pentru încălcări ale Regulamentului Disciplinar. Lui Becali i se va aplica cea mai mare dintre cele două sancţiuni: şase luni de suspendare. Suspendarea este însă una inutilă. În regulament scrie clar că această suspendare îi interzice unui oficial asimilat să reprezinte clubul la întâlnirile oficiale, nu are voie să meargă la vestiare sau să semneze acte. Oricum, Gigi Becali nu făcea aceste lucruri.

Patronul FCSB a primit două sancţiuni, prima pentru vorbele grele adresate FRF, după ce Mircea Lucescu a semnat cu Turcia. „E de vină doar Federaţia. E ruşinos, e regretabil. Avem unul dintre cei mai mari antrenori ai lumii. În loc să îi luăm la naţională, unde suntem de râs, îl lăsăm în Turcia. Eu cred că Lucescu venea şi pe o ofertă mai mică. E ruşinos. Cred că ei au o legătură cu Daum, una materială, de corupţie. E opinia mea. Îi ai pe Lucescu, cel mai mare antrenor. Îi spui lui Lucescu aşa: facem contractul începând de peste trei luni. E vorba de bani”, a spus Becali, la Digi Sport.

Cealaltă a venit după remarcile rasiste făcute la adresa lui Muniru şi Moke. „Nu am nimic cu jucătorii de culoare. Am avut patru-cinci La mine nu e discriminare. Eu nu am nimic cu ăştia din Europa, pentru că sunt civilizaţi. Eu nu iau din Africa, nu mai vreau să lucrez cu ei. Ai numai probleme cu ei, nu se adaptează.

Eu lucrez cu negri din Europa, care sunt civilizaţi, cei din Africa sunt obraznici, nu au educaţie. Pe Boli de ce-l vreau? E european, eu numai lucrez decât cu europeni, galben, negru, ce o fi, numai să fie european. Şi Mircea Lucescu spunea la fel, că nu mai poţi să lucrezi cu ei”, a spus Becali.