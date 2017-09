Meci dificil pentru FC Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani va lupta astăzi, de la ora 20:30, pe „Municipal”, cu Astra Giurgiu pentru a se menţine în plutonul fruntaş al Ligii I.

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a declarat, în perspectiva jocului cu Astra, că elevii săi vor avea o partidă grea, giurgiuvenii fiind în opinia sa o echipă bună a campionatului, foarte bine organizată.

„Vrem să continuăm linia bună, jocurile bune. Avem multe mijloace de a ne exprima în teren, suntem o echipă bună de contraatac, o echipă care ne apărăm organizat, dar am avut şi jocuri în care am atacat poziţional, am construit şi am făcut-o foarte bine. Vrem să câştigăm jocul de vineri. În acelaşi timp, subliniez că întâlnim o echipă bună a campionatului, foarte bine organizată. Deşi este o echipă în formare, se vede o organizare de joc foarte bună, o echipă echilibrată şi cu siguranţă jocul de vineri va fi unul echilibrat. Sper să avem capacitatea să gestionăm bine situaţiile de joc şi să ne aducă în situaţia de a fi veseli la final”, a declarat Costel Enache.

Pentru acest joc, tehnicianul nu va putea miza pe serviciile jucătorilor Lóránd Fülöp, Stelian Cucu, Róbert Elek şi Alexandru Târnovan, toţi accidentaţi. În schimb în echipă va reveni Olimpiu Moruţan, juniorul ispăşindu-şi etapa trecută contra FCSB suspendarea de o etapă primită în urma eliminării suferite cu Chiajna.

Este de aşteptat ca Enache să mizeze contra astralilor pe formula Pap - Unguruşan, Miron, Burcă, Muşat - Tincu, Bordeianu - Roman, Moruţan, Serediuc - Popa.

Partida FC Botoşani - Astra Giurgiu va fi transmis de Digi Sport, Dolce Sport şi Look.

Puse în vânzare de miercuri, preţul tichetelor la acest meci este de 10 lei la peluze, 20 la tribune şi 40 de lei la VIP (n.r. - tribuna acoperită) şi vor putea fi achiziţionate de fani începând cu ora 9:00 şi până la ora de start a meciului.