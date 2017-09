Roger Federer răpus de Juan Martin Del Potro

« Alte stiri din categoria Sport

Juan Martin Del Potro, ocupantul locului 28 în ierarhia mondială, a produs surpriza sferturilor de finală, reuşind să-l învingă în patru seturi, 7-5, 3-6, 7-6 (10/8), 6-4, pe elveţianul Roger Federer, favoritul trei, care îşi vede spulberat astfel visul de a-şi trece în palmares al şaselea titlu la Openul Statelor Unite şi, totodată, al 20-lea trofeu de Mare Şlem din cariera sa. Tenismanul elveţian regretă că a ratat ocazia de a câştiga cel de-al treilea titlu de Mare Şlem din acest an, însă recunoaşte cu sportivitate superioritatea argentinianului Juan Martin Del Potro.

„Este păcat, desigur, că am pierdut, însă Juan Martin merită mai mult. Simt că nu aveam loc în semifinale, iar el va avea şanse mai mari să-l învingă pe Rafa (Nadal), ca să fiu cinstit. Modul în care am jucat nu a fost destul de bun, în opinia mea, ca să pot câştiga acest turneu. Este mai bine că am ieşit şi altcineva are şansa să facă mai bine decât mine. M-am aflat în situaţia în care am avut nevoie de şansă şi în care marjele sunt minime, în timp ce Juan Martin a jucat bine. Lucrurile nu au decurs aşa cum mi-aş fi dorit în această seară, însă cel mai bun jucător a câştigat”, a declarat după joc Federer, citat de site-ul ATP.

Roger Federer a confirmat, totodată, că nu îşi va schimba programul pentru finalul sezonului, chiar dacă se simte obosit. „Programul meu nu se va schimba până la finalul sezonului, însă sunt mulţumit că pot răsufla, pentru că mă simt obosit, după efortul depus aici. Nu am fost sigur că voi putea juca, iar acum sunt mulţumit că mă pot odihni”, a adăugat Federer, care şi-a confirmat prezenţa la Laver Cup, noua competiţie anuală între Europa şi restul lumii, programată luna aceasta la Praga, precum şi la turneele de Shanghai, Basel, Paris şi la Turneul Campionilor de la Londra.

Juan Martin Del Potro îl va înfrunta astăzi, în semifinale, pe liderul mondial, spaniolul Rafael Nadal, care a trecut la rândul său în trei seturi, 6-1, 6-2, 6-2, de noua speranţă a tenisului rus Andrei Rublev.

De menţionat că Del Porto l-a învins pe Federer şi în finala ediţiei 2009 a US Open, când a cucerit singurul său titlu de Mare Şlem, punând atunci capăt dominaţiei elveţianului, care câştigase cinci titluri consecutive la turneul american, între 2004 şi 2008. Tot atunci a trecut în semifinale şi de Rafael Nadal.

În cealaltă semifinală programată vineri la Flushing Meadows se vor întâlni spaniolul Pablo Carreno Busta şi Kevin Anderson, ambii calificaţi în premieră în această fază a unei competiţii de Mare Şlem.