Costel Enache s-a supărat pe jucători

Pentru prima oară în acest sezon, FC Botoşani a pierdut pe teren propriu. Înfrângerea cu 3-1 suferită în faţa celor de la Astra Giurgiu a fost digerată greu de Costel Enache. Principalul formaţiei botoşănene s-a arătat nemulţumit de jocul elevilor săi care nu au mai avut agresivitatea din debutul campionatului. De altfel, imediat după joc tehnicianul şi-a băgat în şedinţă jucătorii transmiţându-le să-şi schimbe atitudinea până nu va fi prea târziu. „Ne-am pierdut reperele, nu am mai fost echipa care avea un orizont. Ştiam bine care sunt punctele noastre forte şi valorile pe care ne axăm. În seara asta (n.r. - vineri seară) le-am pierdut. E clar că apar şi momente din astea. Rămâne să ştiu să gestionez acest moment. Am pierdut. Înţeleg înfrângerea, dar astăzi (n.r. - vineri seară) parcă am acceptat-o prea uşor. Nu am mai avut aceeaşi tresărire de orgoliu ca în alte jocuri, aceeaşi dorinţă, agresivitate de joc. Un moment din ăsta lasă ceva urme. Trebuie să acceptăm lucrurile aşa cum au fost, suntem obligaţi să învăţăm şi să le îndreptăm”, a declarat Costel Enache.

Tehnicianul le-a spus elevilor săi că se aşteaptă să fi învăţat din greşelile pe care le-au făcut la meciul cu Astra şi să aibă o cu totul altă exprimare vineri, în deplasare, cu Juventus Bucureşti, într-un meci pe care echipa îl va susţine în cadrul rundei a X-a din Liga I. „Şansa noastră este că într-o săptămână putem corecta ce am greşit. E posibil ca şi discursul meu să fi fost unul care să nu fi prins. Am dat şi de un adversar puternic, bine organizat, foarte motivate. Pentru mine e un mic dezastru rezultatul şi jocul. După cum ne-am prezentat, nu cred că puteam face mai mult”, a mai spus Costel Enache.

După înfrângerea suferită contra Astrei, FC Botoşani a căzut pe locul 5 în clasament, loc pe care îl poate pierde dacă Dinamo se impune în jocul de astăzi, pe teren propriu, cu ACS Poli Timişoara.